È il giorno delle primarie Il Pd sceglie il suo leader

È il giorno delle primarie del Pd. Stefano Bonaccini ed Elly Schlein si contendono la leadership del partito. Urne aperte dalle 8 alle 20 negli 83 seggi tra Reggio e provincia, di cui venti in città (per sapere dove andare a votare consultare l’elenco nel sito www.pdreggioemilia.it e confrontarla con la propria tessera elettorale); gli interessati dai 16 anni (i minorenni dovevano iscriversi online) in su potranno esprimere la propria preferenza portando un documento d’identità e pagando due euro come contributo ai Dem per sostenere le elezioni.

Una vigilia che è trascorsa con la caccia fino all’ultimo voto anche nel reggiano. Attivissimo il comitato di Elly Schlein già dal mattino con un banchetto in piazza Prampolini e poi nel pomeriggio in piazza del Monte. Infine, un aperitivo ai Chiostri della Ghiara con tutti i sostenitori reggiani, dall’ex deputata Antonella Incerti alla consigliera regionale Roberta Mori fino all’assessore Lanfranco de Franco e ad Adelmo Cervi col suo inseparabile cagnolino Cosmo. E qui è arrivato a sorpresa un videomessaggio della Schlein a loro dedicato: "Invito gli elettori e le elettrici di Reggio a sostenermi per cambiare il Partito Democratico. A voi che siete orgoglioso del riformismo reggiano e del sistema educativo, produttivo, solidale che avete costruito, prometto che da segretaria mi batterò contro le diseguaglianze e il lavoro povero e precario", ha detto la candidata.

Mentre il comitato reggiano che sostiene Bonaccini è andato in massa all’evento conclusivo della campagna a Bologna, in piazza Celestini. Tra i fedelissimi reggiani anche Andrea Rossi che ha accompagnato il governatore dell’Emilia-Romagna nel tour finale tra Napoli e Reggio Calabria. Bonaccini è il favorito e vanta un grande seguito tra gli amministratori locali reggiani (quasi tutti i sindaci lo sostengono); tra questi anche l’assessore regionale Alessio Mammi e il presidente della Provincia Giorgio Zanni ad applaudirlo ieri in piazza a Bologna.