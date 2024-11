È il giorno di Santa Caterina. Fiere a Guastalla e Scandiano

· È la giornata della Fiera di Santa Caterina a Guastalla. Oggi dalle 10 apre il gran bazar all’ex chiesa di San Francesco, alle 16,30 spettacolo di danza a palazzo ducale, alle 17 incontro a palazzo ducale e fiaccolata fino a piazza Martiri Patrioti organizzata dalla Croce rossa per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, alle 18,30 in teatro la consegna del premio Ferrante Gonzaga a Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi, con ospite anche il cantante Juri Cilloni (foto). Attivi il luna park e il mercato straordinario in centro.

· Fiera di Santa Caterina anche a Scandiano, con luna park al parco della Resistenza, il mercato straordinario con hobbisti, produttori agricoli, opere dell’ingegno, oltre agli stand delle varie associazioni locali. Alle 10,30 la messa nella Chiesa Grande con le autorità locali.

· In mattinata a Novellara eventi contro la violenza di genere con distribuzione di fiori e materiale informativo a cura di Croce Rossa, in piazza Unità d’Italia. E alle 21 al Laboratorio Armonia, proiezione del film ’It ends with us-Siamo noi a dire basta’, con ingresso gratuito.

· Alla biblioteca Rosta Nuova di via Wybichi a Reggio oggi alle 18 è in programma ’Senza paura’, letture di Roberta Chesi con accompagnamento musicale di Andrea Gambarelli.

· Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, stasera alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano) ’La storia di Souleymane’ di Boris Lojkine, film francese realizzato quest’anno, che narra la storia di un giovane della Guinea che arriva a Parigi.

· Oggi alle 18 alla Libreria Coop all’Arco, a Reggio, la presentazione del libro ’Nella provincia selvaggia’ di Iara Meloni, in collaborazione con Anpi.

Antonio Lecci