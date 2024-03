È il grande giorno, Dosso rincorre una medaglia

E il gran giorno è arrivato: oggi a Glasgow, dalle 12,20 con diretta su Rai Sport, Zaynab Dosso sarà impegnata nella batteria dei 60 metri piani dei campionati del mondo indoor con l’obiettivo dichiarato di passare il primo turno più in scioltezza possibile. Non sono più i tempi dei campionati scorsi: oggi la 24enne rubierese si presenta con il terzo crono al mondo stagionale, frutto di un inizio di annata indoor che ha dell’incredibile. Tra gennaio e febbraio ha corso sette volte sotto il suo record italiano che già le apparteneva, trovando la sua perla in Polonia con 7’’02, tempo che la pone dietro solo a Julien Alfred (6’’99), Ewa Swoboda (7’’01) e alla pari della statunitense Aleia Hobbs. E ovviamente sono proprio queste, più la giamaicana Shashalee Forbes e ancora l’americana Mikiah Brisco a contenderle un podio che sarebbe davvero clamoroso e difficilmente ipotizzabile solo alcuni mesi fa. E già che ci siamo parliamo anche delle migliori prestazioni al mondo di tutti i tempi: 6’’92 di Irina Privalova (1993), record del mondo, 6’’94 Aleia Hobbs e Julien Alfred, 6’’95 Gail Devers e Marion Jones.

Hobbs e Alfred sono presenti ai mondiali scozzesi. Zaynab Dosso, partendo per Glasgow, si è detta consapevole dei suoi mezzi e di aver dimostrato il suo valore nel momento in cui gli infortuni l’hanno abbandonata. Ha detto di aver trovato anche un rapporto speciale con il suo allenatore Giorgio Frinolli, subentrato un paio di stagioni fa alla rubierese Loredana Riccardi. La Dosso è infatti di scuola Corradini Rubiera, società che l’ha tesserata sino al subentro delle Fiamme Azzurre.

E veniamo a dire cosa succederà oggi: batteria impegnativa con Shashalee Forbes (Usa, 7’’03), la belga Delphine Nkansa (7’’18), la canadese Audrey Leduc, la slovacca Viktoria Forster, la portoghese Rosalina Santos, oltre a Im Lan Loi (Macao) e Filomena Leonisa Iakopo delle Samoa Americane, queste ultime senza tempi di accredito.

Ci sono sette batterie, la Dosso è nella sesta: passano alle tre semifinali delle 20,45 in 24, le prime tre di ogni batteria e i tre migliori tempi.

Dalle semifinali, andranno in finale in otto, le prime due di ogni semifinale, più due tempi di ripescaggio. Zaynab Dosso, che in preparazione ha dichiarato di essersi avvalsa anche di psicologi sportivi, guarderà esclusivamente al podio, e poi, mai dire mai…