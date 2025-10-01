È il mercoledì di Coppa. Con la sagra dei derby

Ventidue reggiani in campo nel mercoledì di Coppa (ore 20.30).
Nella Coppa Italia di Eccellenza si parte già al pomeriggio col sentito derby Rolo-Fabbrico in cui i locali sono già eliminati, mentre gli ospiti, in caso di risultato positivo, possono staccare il pass ed entrare negli ottavi di finale del Memorial Minetti.
In corsa pure il Campagnola che rende visita sul sintetico di Campogalliano all’Atletic CdR Mutina in una sfida fra matricole, avversarie anche l’anno scorso nel girone B di Promozione. Pass quasi già in ghiaccio per la Vianese che viaggia sul sintetico di Castelvetro contro i modenesi del Terre di Castelli: entrambe le formazioni guidano il raggruppamento a punteggio pieno, quindi anche la seconda ha ottime chances di passare come miglior seconda.
Poco più di un allenamento fra Real Formigine e Arcetana che si ritrovano sempre al "Pincelli" a distanza di dieci giorni.
Non può fare calcoli la Brescello Piccardo che sul neutro di Montecchio va all’assalto del Salsomaggiore con le orecchie anche al risultato fra Fiorenzuola e Fidentina; la truppa di mister Fontana vuole cancellare i tre ko di misura infilati in campionato.
Sfilza di 8 derby per la Coppa Emilia di Seconda categoria che vive il secondo turno, sempre con gare ad eliminazione diretta con epilogo direttamente ai rigori in caso di parità al 90’. Fari puntati sul derby Vetto-Atletic Progetto Montagna con tantissimi ex soprattutto fra gli enzani partiti col vento in poppa da matricola leader a punteggio pieno in campionato. Altro scontro appenninico fra Real Casina e Carpineti con entrambe intenzionate a riscattare i rispettivi ko di domenica.
Rendez-vous sempre al Parrocchiale di Pratissolo fra Boma Fellegara e Montecavolo che all’esordio in campionato si divisero la posta con un 1-1 maturato su calci da fermo. Serata da ex di turno per mister Mario Palmisano che col suo Sporting Cavriago incrocia il Gattatico, guidato dal tecnico al ritorno in Prima categoria vincendo lo spareggio contro l’Abc.
Sfida da tripla fra gli Original Celtic Bhoys e la Virtus Mandrio.
Il riepilogo
- Coppa Italia Eccellenza. Girone 2: Brescello Piccardo (4)-Salsomaggiore (3) al "Notari" di Montecchio; Fiorenzuola (4)-Fidentina BSD (0).
- Girone 3: Real Formigine (0)-Arcetana (0); Terre di Castelli (6)-Vianese (6).
- Girone 4: Atletic CdR Mutina (4)-Campagnola (3); Rolo (0)-Fabbrico (4) ore 15.30.
- Coppa Emilia Seconda categoria (secondo turno, gara unica): Barcaccia-Levante; Boma Fellegara-Montecavolo; Casalgrandese-Montecavolo; Original Celtic Bhoys-Virtus Mandrio sul sintetico Cimurri, ore 21; Real Casina-Carpineti; Sporting Cavriago-Gattatico a Praticello ore 21; Vetto-Atletic Progetto Montagna; Virtus Bagnolo-Reggiolo.