È il momento del jazz. Uri Caine a Casalgrande

Torna il jazz di qualità di Crossroads, con oltre sessanta appuntamenti con quattrocento musicisti, ospitati in varie zone dell’Emilia-Romagna, dal 1° marzo al 1° agosto. Tra i protagonisti anche big della musica come Stefano Bollani, Cécile McLorin Salvant, Richard Galliano e gli Avion Travel. E poi Uri Caine, Enrico Rava, nomi pronti a esplodere nel firmamento concertistico internazionale come Nduduzo Makhathini, Lèon Phal, Frida Bollani Magoni) oltre a un’ampia panoramica di cantanti come Sarah Jane Morris, Jazzmeia Horn, Carmen Souza, Simona Molinari, Petra Magoni,Rossana Casale, Karima.

Due le realtà reggiane direttamente coinvolte dalla rassegna. Che inizia proprio al teatro di Casalgrande, il primo marzo alle 21,15, con il concerto American Tunes del pianista Uri Caine. Il 6 marzo, sempre al teatro di Casalgrande, il live "Port’Ingles" con Carmen Souza a voce e chitarra, Theo Pascal al contrabbasso e Elias Kacomanolis alla batteria.

Si torna nel Reggiano dal 16 al 31 maggio con numerosi concerti al teatro Asioli di Correggio, con artisti di primo piano come Enrico Rava (il 16 maggio), Mauro Ottolini (il 17 maggio), l’On Time Contest (il 18 maggio col concerto dei gruppi finalisti del concorso Correggio On Time Plus e nomina del vincitore), il trio di Antonio Faraò con John Patitucci e Gene Jackson (il 19 maggio), il pianista Nduduzo Makhathini (il 20 maggio), Javier Girotto (il 22), Antonio Lizana Quintet (il 24), il soprano Emile Parisien e il Vincent Peirani Duo (il 28), David Helbock e Fola Dada (il 29), il pianista Amaro Freitas (il 31 maggio). Antonio Lecci