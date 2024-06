E il reggiolese Bortolotti trionfa nel doppio

Un torneo sempre più reggiano. Alla presenza – nella cabina di regia – di Alessandro Motti, si è aggiunta infatti ieri pomeriggio la clamorosa vittoria di Marco Bortolotti.

Un colpaccio. Finisce così che il primo vincitore vincitore italiano della Emilia-Romagna Tennis Cup è…un atleta di casa nostra.

Marco Bortolotti, trentatré anni, reggiolese – numero 120 al mondo nella classifica di doppio – in coppia con l’australiano Matthew Christopher Romios ha trionfato in finale nel torneo di doppio superando al termine di un lungo match la coppia statunitense Seggerman/Thrac con il punteggio di 7-6 2-6 11-9 nel super tie break decisivo.

Per la coppia italo-australiana, reduce da una settimana di vittorie, il miglior preludio per una seconda parte di stagione da disputare con l’obiettivo di centrare il ranking per le qualificazioni all’ultimo slam di stagione, lo Us Open.

Bortolotti e Romios sono stati premiati da un altro reggiano, il capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi.

In tribuna sul campo centrale dello Sporting Club Sassuolo, sede del torneo organizzato da Master Group Sport (con direttore il reggiano Alessandro Motti) c’erano i famigliari di Bortolotti (insieme, nella foto) alla sua prima vittoria stagionale.

"E’ stata una settimana perfetta", ha commentato l’atleta.

"Abbiamo alzato il livello giornata dopo giornata, giocando partite durissime. Devo ringraziare Matthew prima di tutto, il mio staff, i miei famigliari che sono venuti oggi. Una settimana bellissima che spero sia preludio ad una seconda parte di stagione più fortuna della prima. L’obiettivo è quello di arrivare a giocare uno slam, per farlo dovrò entrare nei primi 100 al mondo, obiettivo alla portata anche alla luce di questa vittoria".