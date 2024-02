È in arrivo la Notte dei racconti

Venerdì i nidi e le scuole d’infanzia di Albinea parteciperanno alla ‘Notte dei racconti’. Proposti diversi momenti di narrazione. Al nido l’Aquilone l’appuntamento sarà la mattina. Alla scuola d’infanzia comunale Il Frassino dalle 17 alle 18.30. Alla scuola d’infanzia San Giovanni Bosco la lettura di favole e racconti dalle 18 alle 19.30. La biblioteca di Albinea partecipa con un ‘Pre-Notte dei racconti’ domani grazie alle letture ad alta voce delle lettrici volontarie: alle 16.30 per bimbi da 18 a 36 mesi in biblioteca e alle 16.45 in sala civica dai 3 a 6 anni. Per le iniziative in biblioteca prenotazione obbligatoria: 0522/590262.