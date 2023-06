È in arrivo "Piazza Vittoria Live" Sul palco cantanti e band reggiani

Tre giorni di musica, dal 16 al 18 giugno, con 18 esibizioni fra band e artisti solisti reggiani: è Piazza Vittoria Live, la kermesse che rientra nella programmazione di ‘Insieme batte forte il cuore della città’, gli eventi estivi nel centro storico di Reggio Emilia. Ha avuto successo l’appello lanciato dal Ciomune, a gruppi e solisti reggiani: 44 le candidature arrivate, tanto che l’Amministrazione ha scelto di raddoppiare l’evento.

Il secondo appuntamento è fissato per il primo e il 2 luglio, stavolta in piazza Prampolini.

"Piazza Vittoria Live propone tre giorni di musica dal taglio squisitamente reggiano per celebrare la passione, tipica di questo territorio, per la musica in una delle piazze più iconiche della città": ha detto l’assessora a Valorizzazione del centro storico e Commercio, Mariafrancesca Sidoli. "Finalmente dopo la pandemia si torna a suonare nelle piazze con il contributo di artisti che propongono generi variegati, dal rock al pop al folk": ha aggiunto Daniele Catellani, presidente di Arci Reggio Emilia.

"Il 20 giugno, Giornata del rifugiato, sarà poi un’occasione per raccontare percorsi e storie di vita dei rifugiati cercando di integrarle nelle vita della città anche attraverso la musica": ha sottolineato l’assessore al Welfare, Daniele Marchi. Infatti, sabato 17, a partire dalle 21.30, in piazza della Vittoria ci sarà Murubutu, uno dei maggiori esponenti dello storytelling rap in Italia, che si esibirà in occasione delle celebrazioni della Giornata mondiale del Rifugiato. Sul palco con l’artista ci saranno anche la voce soul di Dia, la tromba jazz di Gabriele Polimeni e gli scratch di dj Dima Arena. Ospite speciale di Piazza Vittoria Live è il musicista Marco J Mammi: domenica 18 giugno, alle 21.30, il cantautore di Salvaterra e la sua band porteranno sul palco un grande inno alla reggianità in una nuova tappa del tour "Andom Andom 2023".

Piazza Vittoria Live si svolgerà dunque nelle giornate del 16, 17 e 18 giugno, a partire dalle 18 per concludersi alle 23,30. Le esibizioni, della durata di circa mezz’ora, potranno presentare un repertorio sia autoriale, sia di cover. La tre giorni musicale vedrà la presenza di alcuni food truck per il ristoro dei partecipanti e una selezione di bancarelle di dischi, vinili, handmade e vintage tra cui curiosare. s.bon.