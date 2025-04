E intanto il nosocomio si rifà il trucco. Si rinnovano la chirurgia e l’area internistica

L’Ausl conferma "l’avvio, a partire da ottobre, della riorganizzazione delle aree internistica e chirurgica. In tali ambiti sono attualmente in corso adeguamenti organizzativi finalizzati a garantire la continuità e la qualità del servizio". Inoltre è prevista per il 2026 anche l’apertura dell’Osco (Ospedale di Comunità) che "completerà l’offerta territoriale". Infatti "offre un livello di assistenza intermedio tra la degenza ospedaliera e il domicilio, accogliendo prevalentemente pazienti che non presentano patologie acute ma hanno bisogno di cure difficilmente gestibili a casa oppure soffrono di malattie croniche che richiedono controlli periodici e terapie complesse; accoglie anche pazienti in dimissione dai reparti ospedalieri quando ancora risulta difficoltoso il rientro a casa".

L’Azienda conferma che "non è in discussione il punto nascita, anche se i dati risentono del fenomeno della denatalità, al pari degli altri ospedali". Sono inoltre conclusi i lavori per eliminare le infiltrazioni (dovute alla rottura di alcuni scarichi) che avevano richiesto di "posticipare l’incremento della produzione chirurgica". Terminata anche "la riqualificazione della radiologia; a breve inizierà la programmata ristrutturazione della nefrologia e dialisi, per accogliere i pazienti in un contesto rinnovato e maggiormente accogliente".

f. c.