Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
Cronaca"È la certificazione del fallimento organizzativo"
17 ago 2025
GABRIELE GALLO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. "È la certificazione del fallimento organizzativo"

"È la certificazione del fallimento organizzativo"

"Le dichiarazioni dell’assessore regionale Fabi sul recupero dei ticket sanitari come ’segno di equità e collaborazione con i cittadini’ sono...

"Le dichiarazioni dell’assessore regionale Fabi sul recupero dei ticket sanitari come ’segno di equità e collaborazione con i cittadini’ sono...

"Le dichiarazioni dell’assessore regionale Fabi sul recupero dei ticket sanitari come ’segno di equità e collaborazione con i cittadini’ sono...

Per approfondire:

Le dichiarazioni dell’assessore regionale Fabi sul recupero dei ticket sanitari come ’segno di equità e collaborazione con i cittadini’ sono pura propaganda. La realtà è che la Regione Emilia-Romagna ha accumulato oltre 21 milioni di euro di ticket non riscossi, di cui circa 1 milione dovuti a non residenti in Italia, senza riuscire a recuperarli. Nel frattempo sono stati spesi quasi 2 milioni di euro in procedure di recupero a carico del sistema sanitario, mentre decine di migliaia di cittadini vengono raggiunti da lettere di sollecito a distanza di anni, spesso con errori o disguidi.

Marta Evangelisti (foto), presidente del gruppo Fratelli d’Italia in Regione, non ci sta. "Definire “collaborazione” l’invio massiccio di 264mila solleciti per prestazioni risalenti al 2019 e 2020 significa nascondere un fallimento organizzativo. Chiediamo quindi alla Giunta regionale e a Fabi: chi paga davvero i costi del recupero? Come pensa la Regione di recuperare gli importi mai riscossi dai non residenti? E soprattutto quali misure concrete intende adottare per evitare che questo accada di nuovo? L’equità non si realizza con proclami, ma con un sistema sanitario efficiente, trasparente e giusto. I cittadini meritano risposte, non propaganda".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata