"È la certificazione del fallimento organizzativo"

Le dichiarazioni dell’assessore regionale Fabi sul recupero dei ticket sanitari come ’segno di equità e collaborazione con i cittadini’ sono pura propaganda. La realtà è che la Regione Emilia-Romagna ha accumulato oltre 21 milioni di euro di ticket non riscossi, di cui circa 1 milione dovuti a non residenti in Italia, senza riuscire a recuperarli. Nel frattempo sono stati spesi quasi 2 milioni di euro in procedure di recupero a carico del sistema sanitario, mentre decine di migliaia di cittadini vengono raggiunti da lettere di sollecito a distanza di anni, spesso con errori o disguidi.

Marta Evangelisti (foto), presidente del gruppo Fratelli d’Italia in Regione, non ci sta. "Definire “collaborazione” l’invio massiccio di 264mila solleciti per prestazioni risalenti al 2019 e 2020 significa nascondere un fallimento organizzativo. Chiediamo quindi alla Giunta regionale e a Fabi: chi paga davvero i costi del recupero? Come pensa la Regione di recuperare gli importi mai riscossi dai non residenti? E soprattutto quali misure concrete intende adottare per evitare che questo accada di nuovo? L’equità non si realizza con proclami, ma con un sistema sanitario efficiente, trasparente e giusto. I cittadini meritano risposte, non propaganda".