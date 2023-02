"E’ la fine un incubo durato 7 anni"

di Alessandra Codeluppi

Si è sciolto in lacrime, dopo la sentenza di assoluzione: "È la fine di un incubo durato sette anni".

Sono le parole confidate dall’imputato al suo avvocato difensore Nino Giordano Ruffini: lui, un cinquantenne direttore di un hotel nella Bassa, era imputato per violenza sessuale verso una donna che lavorava come cameriera.

Accusa da cui ieri, al termine del processo di primo grado, è stato scagionato "per non aver commesso il fatto".

Secondo quanto denunciato dalla ex lavoratrice, l’uomo, adducendo pretesti legati al lavoro - provare magliette, vedere i turni di lavoro o firmare il modulo 730 - in diverse occasioni l’avrebbe chiamata nel suo ufficio, per poi commettere atti sessuali.

Gli episodi contestati, in tutto cinque, si snodavano tra il 9 e il 27 settembre 2015.

In un caso, mentre la donna stava provando una maglietta fornita dall’hotel, lui l’avrebbe spinta contro un armadio, baciandola, alzandole la camicia e proseguendo con altri gesti sessuali. In un’altra occasione dopo un bacio le avrebbe abbassato pantaloni e slip, toccandola, per poi calare a propria volta i calzoni: questa volta avrebbe bussato una collega e la donna si sarebbe rifugiata in cucina.

Mentre la lavoratrice stava lavando i piatti, lui l’avrebbe sorpresa alle spalle e forzata a subire contatti intimi.

Le indagini erano state condotte dai carabinieri, coordinati dal pm Valentina Salvi che ieri ha chiesto 2 anni di condanna.

In passato era stata sentita una collega della donna, che non si è costituita parte civile: "Lei mi confidò che l’uomo ci aveva provato con lei nel suo ufficio, dov’era andata a provare una maglietta di servizio".

Ma poi era seguita una sfilza di "non ricordo".

Nella scorsa udienza era stata sentita la parte offesa, che aveva parlato protetta da un paravento.

L’avvocato Ruffini si è soffermato sui racconti della donna: "Secondo la Cassazione, per i reati a sfondo sessuale si può condannare anche in base alle parole della vittima, che però devono essere vagliate in modo critico in riferimento alle prove del processo: ma in questo caso non potevano supportare la tesi d’accusa, dato che sono state smentite dai testimoni della difesa". Il legale ha portato un esempio: "La parte offesa ha sostenuto di aver subito abusi in più occasioni, ma è emesso che lei era rimasta in ufficio solo 3-5 minuti, tempo insufficiente perché si consumassero gli atti sessuali". A fine udienza, l’avvocato Ruffini esprime soddisfazione per il verdetto assolutorio pronunciato dalla Corte dei giudici presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini.

"È stata fatta giustizia – commenta Ruffini – La difesa ha fatto un lungo lavoro investigativo, che ha smontato le dichiarazioni della parte offesa".