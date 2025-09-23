È la ‘Placemaking Week Europe’. Il festival per ripensare le città

di Lara Maria FerrariRipensare le città a misura d’uomo: è questo l’obiettivo al centro di ‘Placemaking Week Europe’, che si terrà a Reggio da oggi al 26 settembre. Per quattro giorni, il festival europeo riunirà oltre 500 tra architetti, urbanisti e amministratori pubblici, tutti uniti dall’intento di creare "luoghi per le persone".

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco come Charles Landry, uno dei massimi esperti mondiali di città creative, e i professionisti Demetrio Scopelliti e Giulio Buciuni.

Reggio Emilia è stata scelta per questa edizione in virtù delle sue innovative esperienze di rigenerazione urbana; non a caso il festival metterà sotto i riflettori progetti di successo come la trasformazione delle ex Reggiane o del mangimificio Caffarri, analizzando la case history reggiana e ambiti cruciali per la città contemporanea.

Al centro del dibattito ci saranno quattro temi specifici: il rilancio dei centri storici, la creazione di spazi pubblici inclusivi, lo sviluppo di una mobilità sostenibile e le strategie che le città di medie dimensioni possono adottare per competere a livello attrattivo nel panorama europeo. La discussione dei temi non resterà sulla carta, ma si applicherà a cinque luoghi specifici di Reggio, scelti per il loro potenziale di rigenerazione: l’ex Gasometro, via Roma e il parco Santa Maria, via Premuda, la zona stazione e piazza della Vittoria. I team internazionali elaboreranno proposte concrete da lasciare in eredità alla città, testando un nuovo metodo di lavoro che coinvolgerà attivamente tecnici e amministratori comunali, oltre agli stakeholder.

Davide Prandi (assessore cura della città) parteciperà a focus su stazione, ex gasometro e via Roma; Lanfranco de Franco (lavori pubblici) a ex gasometro e stazione; Carlotta Bonvicini (politiche per il clima) via Premuda e piazza della Vittoria; Stefania Bondavalli (città storica e commercio) piazza della Vittoria; Annalisa Rabitti (cura delle persone) laboratorio Polveriera; Marwa Mahmoud (politiche educative) stazione; Roberto Neulichedl (tutela ambientale) eventi circuito off.

Come sottolinea Davide Prandi, la "cura dei quartieri è uno dei principali obiettivi di mandato e il placemaking è uno strumento per innovare le politiche urbane, promuovere la coesione sociale e rafforzare la democrazia locale".

Oltre a 200 sessioni di lavoro riservate agli iscritti, il festival prevede numerosi appuntamenti aperti al pubblico (programma su https://placemakingweekeurope2025re.sched.com/list/simple).

Con il suo approccio diffuso, l’evento mira a ispirare l’intera comunità a co-creare spazi pubblici più funzionali per tutti. Non soltanto un convegno per addetti ai lavori, dunque, ma un festival per la città, che sarà coinvolta attivamente.

Il programma è stato co-costruito con la partecipazione di cittadini e stakeholder, dando vita a numerosi appuntamenti aperti al pubblico, tutti volti a riflettere sul presente e il futuro degli spazi urbani.

Tra gli eventi collaterali più significativi: domani a Casa Bettola, alle 21, un dibattito su ’Il diritto alla città in tempi di catastrofe’ con il professor Massimo de Angelis; sempre domani, dalle 18 in piazza Domenico Secchi, incontri che esplorano il ruolo dei quartieri, con laboratori per bambini, e un dibattito sulla ‘Città dei 15 minuti’, un modello ideato da Carlos Moreno, che punta a rendere i quartieri più accessibili e sostenibili, venerdì 26, alle 18, al Centro sociale Orologio; il pomeriggio del 26 settembre sarà un momento di particolare rilievo per il progetto locale Urban Renaissance, che verrà esposto a una delegazione di architetti stranieri in una presentazione speciale in via Ariosto, chiusa al traffico per l’occasione (inizio 14.30 davanti alle case Acer); a seguire, il team interverrà con una conferenza a Palazzo Magnani e concluderà con un momento di networking e socializzazione per i partecipanti.

A tutto ciò si aggiunge sabato 27, dalle 18 alle 23.30, l’iniziativa ‘Città invisibili’ che, attraverso mostre e installazioni, darà voce alla comunità giovanile reggiana e al suo rapporto con il centro storico. La presenza di un festival internazionale ha attirato anche l’attenzione della Regione Emilia-Romagna, che ha deciso di organizzare una tavola rotonda a Reggio Emilia per esplorare come l’approccio del ‘placemaking’ possa innovare le politiche urbanistiche delle pubbliche amministrazioni, con la partecipazione del sindaco Marco Massari e dell’assessora regionale Irene Priolo.