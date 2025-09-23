Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
ReggioEmilia
23 set 2025
LARA MARIA FERRARI
Cronaca
È la ‘Placemaking Week Europe’. Il festival per ripensare le città

Da oggi a venerdì l’evento che riunisce oltre 500 tra architetti, urbanisti e amministratori pubblici. I luoghi: ex Gasometro, via Roma e parco Santa Maria, via Premuda, zona stazione e piazza della Vittoria.

Davide Prandi, assessore alla cura della città del Comune di Reggio

Davide Prandi, assessore alla cura della città del Comune di Reggio

di Lara Maria FerrariRipensare le città a misura d’uomo: è questo l’obiettivo al centro di ‘Placemaking Week Europe’, che si terrà a Reggio da oggi al 26 settembre. Per quattro giorni, il festival europeo riunirà oltre 500 tra architetti, urbanisti e amministratori pubblici, tutti uniti dall’intento di creare "luoghi per le persone".

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco come Charles Landry, uno dei massimi esperti mondiali di città creative, e i professionisti Demetrio Scopelliti e Giulio Buciuni.

Reggio Emilia è stata scelta per questa edizione in virtù delle sue innovative esperienze di rigenerazione urbana; non a caso il festival metterà sotto i riflettori progetti di successo come la trasformazione delle ex Reggiane o del mangimificio Caffarri, analizzando la case history reggiana e ambiti cruciali per la città contemporanea.

Al centro del dibattito ci saranno quattro temi specifici: il rilancio dei centri storici, la creazione di spazi pubblici inclusivi, lo sviluppo di una mobilità sostenibile e le strategie che le città di medie dimensioni possono adottare per competere a livello attrattivo nel panorama europeo. La discussione dei temi non resterà sulla carta, ma si applicherà a cinque luoghi specifici di Reggio, scelti per il loro potenziale di rigenerazione: l’ex Gasometro, via Roma e il parco Santa Maria, via Premuda, la zona stazione e piazza della Vittoria. I team internazionali elaboreranno proposte concrete da lasciare in eredità alla città, testando un nuovo metodo di lavoro che coinvolgerà attivamente tecnici e amministratori comunali, oltre agli stakeholder.

Davide Prandi (assessore cura della città) parteciperà a focus su stazione, ex gasometro e via Roma; Lanfranco de Franco (lavori pubblici) a ex gasometro e stazione; Carlotta Bonvicini (politiche per il clima) via Premuda e piazza della Vittoria; Stefania Bondavalli (città storica e commercio) piazza della Vittoria; Annalisa Rabitti (cura delle persone) laboratorio Polveriera; Marwa Mahmoud (politiche educative) stazione; Roberto Neulichedl (tutela ambientale) eventi circuito off.

Come sottolinea Davide Prandi, la "cura dei quartieri è uno dei principali obiettivi di mandato e il placemaking è uno strumento per innovare le politiche urbane, promuovere la coesione sociale e rafforzare la democrazia locale".

Oltre a 200 sessioni di lavoro riservate agli iscritti, il festival prevede numerosi appuntamenti aperti al pubblico (programma su https://placemakingweekeurope2025re.sched.com/list/simple).

Con il suo approccio diffuso, l’evento mira a ispirare l’intera comunità a co-creare spazi pubblici più funzionali per tutti. Non soltanto un convegno per addetti ai lavori, dunque, ma un festival per la città, che sarà coinvolta attivamente.

Il programma è stato co-costruito con la partecipazione di cittadini e stakeholder, dando vita a numerosi appuntamenti aperti al pubblico, tutti volti a riflettere sul presente e il futuro degli spazi urbani.

Tra gli eventi collaterali più significativi: domani a Casa Bettola, alle 21, un dibattito su ’Il diritto alla città in tempi di catastrofe’ con il professor Massimo de Angelis; sempre domani, dalle 18 in piazza Domenico Secchi, incontri che esplorano il ruolo dei quartieri, con laboratori per bambini, e un dibattito sulla ‘Città dei 15 minuti’, un modello ideato da Carlos Moreno, che punta a rendere i quartieri più accessibili e sostenibili, venerdì 26, alle 18, al Centro sociale Orologio; il pomeriggio del 26 settembre sarà un momento di particolare rilievo per il progetto locale Urban Renaissance, che verrà esposto a una delegazione di architetti stranieri in una presentazione speciale in via Ariosto, chiusa al traffico per l’occasione (inizio 14.30 davanti alle case Acer); a seguire, il team interverrà con una conferenza a Palazzo Magnani e concluderà con un momento di networking e socializzazione per i partecipanti.

A tutto ciò si aggiunge sabato 27, dalle 18 alle 23.30, l’iniziativa ‘Città invisibili’ che, attraverso mostre e installazioni, darà voce alla comunità giovanile reggiana e al suo rapporto con il centro storico. La presenza di un festival internazionale ha attirato anche l’attenzione della Regione Emilia-Romagna, che ha deciso di organizzare una tavola rotonda a Reggio Emilia per esplorare come l’approccio del ‘placemaking’ possa innovare le politiche urbanistiche delle pubbliche amministrazioni, con la partecipazione del sindaco Marco Massari e dell’assessora regionale Irene Priolo.

