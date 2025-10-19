Qualcosa si muove

CronacaÈ la Regia dei ragazzi, tiro mancino al Bari
19 ott 2025
GIUSEPPE MAROTTA
Cronaca
È la Regia dei ragazzi, tiro mancino al Bari

I granata passano in svantaggio ma rispondono con Tavsan, Bozzolan e Lambourde: tre siluri col piede sinistro che affondano i pugliesi

REGGIANA 3 BARI 1

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti (1’st Magnani), Bonetti; Marras, Reinhart, Charlys (37’st Bertagnoli), Bozzolan (37’st Rover); Tavsan (31’st Lambourde), Portanova; Girma (15’st Novakovich). A disp.: Saro, Enza, Vallarelli, Gondo, Basili, Tripaldelli, Mendicino. All.: Dionigi

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunoder (24’st Pagano), Darboe, Antonucci (16’st Burgio); Partipilo (16’st Dorval), Castrovilli (39’st Maggiore); Moncini (39’st Gytkjaer). A disp.: Pissardo, Kassama, Rao, Pereiro, Mane, Mavraj, Cerri. All.: Caserta

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno (Pressato e Pascarella; IV ufficiale Angelillo; Var Serra, Avar Santoro).

Reti: Moncini (B) al 41’pt, Tavsan (R) al 48’pt, Bozzolan (R) al 25’st, Lambourde (R) al 36’st.

Note: spettatori 8846, per un incasso lordo di 106.675,62 euro. Ammoniti Papetti, Meroni, Marras, Charlys. Espulso al 14’st Nikolaou per grave fallo di gioco. Angoli: 3-1. Recuperi: 3’pt e 5’st.

"Tiro mancino", anzi, tris mancino: con tre gol tutti col sinistro la Reggiana ha battuto il Bari. La sosta nazionali non ha scomposto i granata: dopo il successo di Cesena eccone un altro, un 3-1 su un Bari che ha fatto un mercato top.

La Reggiana si issa all’8° posto, in piena zona playoff con 12 punti. I numeri dicono che i granata al momento hanno il miglior attacco con 13 gol fatti (come Modena, Frosinone, Cesena, Carrarese e Pescara). Migliorato ancor di più il record in B di punti ottenuti da svantaggio: ben 11 sono arrivati così. Carattere, ma anche tanta qualità. Il match si preannunciava delicato e Dionigi conferma lo stesso 11 di Cesena. La Reggiana ha un buon palleggio in avvio ma le occasioni mancano, mentre i pugliesi ci provano tre volte con Partipilo: due volte alto e al 35’ è clamorosa la palla gol tutto solo davanti a Motta, ma il destro non prende nemmeno la porta. Pure l’ex Meroni sfiora il gol di testa: alto.

Al 41’ il vantaggio. Dickmann crossa per Moncini che in girata supera Motta. Quando lo svantaggio alla pausa sembra scontato, ecco in pieno recupero il lampo di Tavsan: illuminante passaggio di Marras, con l’olandese che elude gli ex Meroni e Cerofolini piazzandola col mancino. La ripresa inizia con l’esordio casalingo di Magnani, e all’ora di gioco ecco l’episodio chiave. Arriva la quinta espulsione in stagione per un avversario (due Empoli, una Spezia e una Cesena): giallo per Nikolaou per un fallo su Girma, ma dopo revisione al Var questo diventa, giustamente, rosso. Lo svizzero lascia il campo dolorante: caviglia da monitorare.

La ‘Regia’ prende le misure in 11 contro 10, e alla lunga dilaga: il primo gol nei pro di Bozzolan è il vantaggio, e poi Lambourde mette il sigillo. Dionigi e i suoi ragazzi possono godersi l’alta classifica, ma coi piedi saldi a terra.

Sabato si va, alle ore 15, a Monza, contro un avversario altrettanto forte. Domani pomeriggio ripresa degli allenamenti.

