È la sera di ’Cantate Domino’

Stasera alle 21 nuovo concerto della rassegna "Soli Deo Gloria", alla chiesa di Santa Maria della Neve, a Castellazzo di Reggio Emilia, in via padre Tiziano e don Luigi Guglielmi. Viene proposto "Cantate Domino", concerto con pastorali, brani natalizi e mariani in memoria di Christian Bigi. Si esibiscono Federico Bigi Ewerhart a organo e harmonium e il mezzosoprano Loredana Ferrante alla voce. La rassegna prosegue domenica 5 gennaio alla chiesa di Santa Margherita, a Calerno di Sant’Ilario d’Enza, con il concerto d’Epifania eseguito dal coro Mavarta diretto da Silvia Perucchetti. Ingresso libero.