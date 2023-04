È migliorata la qualità dell’aria

Il Comune di Rolo ha diffuso pubblicamente gli esiti del monitoraggio della qualità dell’aria condotta grazie al Laboratorio Mobile di Arpae, sul territorio rolese nei pressi dell’autostrada del Brennero, in particolare nella zona di via Campogrande. L’indagine era stata condotta precedentemente nel 2010, con i riscontri che emergono dal monitoraggio che dimostrano un miglioramento di tutti i parametri degli inquinanti analizzati, con valori nel limite di guardia per ciascun inquinante primario.

"Si segnala il mancato raggiungimento del valore posto come obiettivo per l’ozono – spiega il sindaco Luca Nasi – la cui presenza con valori considerevoli, seppur nella norma, è coerente con la vicinanza a una zona trafficata, quale quella oggetto di studio". Si attendono però nuove soluzioni viarie per togliere gran parte del traffico (e inquinamento) dal centro del paese.