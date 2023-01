È morta a 101 anni Valda Bernardi, cuore della sua Montecastagneto

Raggiunta la vetta dei 101 anni e mezzo, ha concluso la sua vita di fede e di aiuto al prossimo Valda Bernardi (foto) residente a Montecastagneto. Lascia le nipoti Linda ed Ines, i pronipoti Nicolò e Gloria, parenti e le amiche del paese in cui viveva. Ieri sera il rosario nella chiesa di Montecastagneto dove oggi alle 10 si svolgeranno i funerali. Al termine il feretro sarà portato al cimitero di San Giovanni per la tumulazione.

Valda Bernardi, da tutti conosciuta come Wanda, era legatissima alla comunità di Montecastagneto, piccolo borgo tra Villaberza e Gombio, tragicamente colpito dalle incursioni nazifasciste dell’ultima guerra, nelle quali vennero uccisi alcuni civili ed altri furono deportati in Germania.

Classe 1921, Valda Bernardi nel ’44 aveva 23 anni e visse le paure e le tragedie di quel periodo, eventi drammatici che non amava ricordare. Sua mamma Ines era una maestra che proveniva dalla bassa reggiana e aveva avuto il suo primo incarico proprio a Montecastagneto. Conoscendo un po’ la lingua tedesca, fu proprio lei a convincere i tedeschi a non fare altre uccisioni in paese, anzi li ospitò offrendo loro da mangiare.

Momenti difficili vissuti in quel periodo dalla giovane Valda Bernardi, vivendo in una zona di guerriglia partigiana tra Maillo-Montecastagneto-Legoreccio, molto battuta dalle truppe tedesche. Donna di grande fede, Valda Bernardi ha dedicato la sua vita agli altri, alla gente del suo paese.

La chiesa nuova era diventata un po’ la sua casa, pensava a tutto e ne era molto orgogliosa Ha vissuto sempre in buona salute al paese, solo negli ultimi anni si era trasferita presso parenti a Castelnovo, sempre autonoma e attenta ai fatti della vita, leggendo, fino a 15 giorni fa, anche i giornali.

Settimo Baisi