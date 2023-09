È morta a 84 anni Maria Cobianchi

Si è spenta all’età di 84 anni Maria Cobianchi, storica titolare della ‘Cobianchi Motovelo Snc’. Donna energica, era appassionata di lirica e da giovane l’ha anche studiata e praticata, andando a cantare fino a Parma. Divenuta adulta si è fatta carico con il fratello Ettore dell’azienda fondata dal padre Meuccio negli anni Quaranta: il negozio di veicoli a due ruote Cobianchi, situato in zona annonaria, è stato per 60 anni un punto di riferimento per chiunque avesse bisogno di una bicicletta, reggiani e non solo. Lì, nonostante l’ambiente prevalentemente maschile, Maria ha saputo affermarsi e dimostrare la propria forza. Nel 2001 poi insieme al fratello Ettore hanno deciso di cedere l’attività, che negli anni successivi ha poi chiuso i battenti. Andandosene lascia le figlie Francesca e Eugenia, il genero Giuseppe, la cognata Ermanna e 4 nipotine. Si trova attualmente presso la camera mortuaria della Croce Verde che, aperta da ieri, lo resterà fino alle 14.15 di domani, quando ci si trasferirà nella parrocchia del Preziosissimo Sangue di Re (zona Belvedere) per la messa.