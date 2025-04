E’ morta Carla Rinaldi, l’anima degli asili più belli del mondo

Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – Si è spenta oggi la presidente onoraria di Fondazione Reggio Children, Carla Rinaldi. Aveva 78 anni.

“Ne do notizia - ha dichiarato il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari - con il profondo dolore di chi perde un’amica, una persona di intelligenza, vivacità e umanità senza eguali, oltre ad essere una pedagogista di valore internazionale. Lascia un grande vuoto in chi l’ha conosciuta e nell’intera comunità reggiana. Artefice in prima persona, e fin dagli albori, di quel miracolo che oggi si chiama per tutto il mondo ‘Reggio Emilia Approach’; Carla è stata una donna che ha lasciato un’impronta

indelebile nella nostra storia e nella nostra cultura. Lei che, partendo dal pensiero di Loris Malaguzzi, ha contribuito a costruire un modello educativo che ha ‘contagiato’; il mondo intero, attraverso una testimonianza fatta di concetti rivoluzionari, dai cento linguaggi ai diritti dei bambini, alla cultura della pace. La sua è stata una visione innovativa che ha contribuito a cambiare la pedagogia nel nostro e in molti altri

Paesi. In queste ore di profondo dolore ci stringiamo ai familiari, agli amici, a tutte e tutti coloro che lavorano per Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia, Reggio Children srl e in particolare Fondazione Reggio Children”.

Domani, giovedì 17 aprile, sarà allestita la camera ardente alla sala di Reverberi Onoranze Funebri, in via Terezin, dalle 9 alle 18.30. Venerdì 18 aprile dalle 9 in Sala Tricolore è previsto il saluto della cittadinanza, prima della commemorazione che si terrà alle 11.30.