È morta la maestra Rosmunda Rivi

E’ mancata all’affetto dei suoi cari la maestra Rosmunda Rivi vedova Gualandri: è deceduta ieri presso la Rsa di Castelnovo Monti all’età di 87 anni. Ne danno il doloroso annuncio i figli Gianluca e Stefano, le nuore Elena e Federica, i nipoti Marco, Giulia e Bianca unitamente ai parenti ed amici. Ieri sera è stato recitato un rosario di suffragio nella chiesa di Poiago dove questa mattina, con partenza del feretro alle 9,30 dalla camera ardente dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, alle ore 10 verrà celebrato il funerale.

A conclusione della Santa Messa il feretro raggiungerà il cimitero locale per la tumulazione. I familiari ringraziano anticipatamente quanti saranno presenti. No fiori ma eventuali opere di bene.

Originaria del comune di Rolo, Rosmunda Rivi ha avuto il suo primo incarico di insegnante in un paesino della Basilicata. Poi ha vinto il concorso e ha iniziato a insegnare nelle elementari dell’Appennino reggiano negli anni in cui i bambini erano numerosi, passando per diverse scuole dei piccoli paesi della montagna tra cui Monteorsaro, comune di Villa Minozzo, Velluciana e Cigarello di Carpineti per poi restare nella sede scolastica del capoluogo matildico fino al raggiungimento della pensione. Nel frattempo si era sposata con il geometra Gualandri del comune di Carpineti (deceduto alcuni anni fa) dove sono nati e cresciuti i loro due figli, Gianluca e Stefano. Dalla cattedra della Rivi sono passate diverse generazioni di alunni della montagna quando non esistevano i social e la scuola aveva una funzione importante per le comunità locali. Rivi, molto conosciuta e stimata da tutti, era anche catechista a Carpineti e da pensionata dedicava molto del suo tempo alla parrocchia di Carpineti e a quella di Poiago.

Settimo Baisi