È morta l’imprenditrice Anna Delmonte: gestì per anni l’azienda Mass

Cordoglio in paese e nel settore della ceramica ha suscitato la morte di Anna Delmonte, vedova Paderni, avvenuta all’età di 97 anni. La signora Delmonte era la vedova di Loredano Paderni, socio storico con Lodovico Bardelli della ditta Mass acronimo di Meccanica Artigiana Stampi Scandiano, azienda fondata nel 1967 grazie all’ingegno di Lodovico Bardelli. Alla morte di Loredano Paderni, la moglie Anna Delmonte assieme a diversi nipoti subentrò nelle quote societarie al fianco di Vico Bardelli, nella gestione di Mass. Azienda divenuta leader nel mondo nella produzione di tecnologia e stampi per la ceramica. L’anziana donna lascia i nipoti Rosa, Antonio e Roberto, mentre solo due mesi fa è deceduto a Milano un altro nipote di Anna, Franco Regnani. I funerali si svolgeranno domani mattina partendo alle 9,30 dall’obitorio dell’ospedale Magati per la chiesa parrocchiale del centro.

Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il locale cimitero per la tumulazione. Stasera in memoria di Anna alle 19 alla camera ardente sarà recitato il rosario, guidato dal diacono Vittorio Lucchi. Numerose sono le attestazioni di condoglianze e vicinanza che in queste ore stanno arrivando alla famiglia Delmonte e Paderni, mentre nella giornata di oggi a partire dalle 8 è aperta la camera ardente per una visita di commiato.

Molto probabilmente i funerali verranno celebrati da don Claudio Boretti, divenuto sacerdote a 68 anni dopo una vita trascorsa come operaio alla ditta Mass.