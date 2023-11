E’ morto a 70 anni. Romano Cantoni

Cordoglio a Brescello per la scomparsa di Romano Cantoni, 70 anni, originario del paese reggiano ma ora abitante a Parma. Ieri sera in chiesa a Brescello è stato recitato il rosario. Oggi alle 14,30 i funerali alla chiesa delle Ss Stimmate a Parma. Era noto per la sua passione per le moto, presidente del club Ruote a raggi di Parma e attivo all’Asi Motoshow. A Brescello aveva molti amici. Lascia la moglie Valeria, al figlia Stefania, nipoti e altri parenti.