È morto a 75 anni Ciro Di Girolamo

La scomparsa di Ciro Di Girolamo, orgoglioso della sua onoreficienza di cavaliere, colpisce tutto il paese. Originario dell’Abruzzo, Di Girolamo si è spento a 75 anni, dopo una vita passata in prevalenza a Scandiano, impegnato nel mondo assicurativo e del volontariato e con tanta passione sportiva.

Persona stimata, di grande umanità, Ciro fu commissario dell’Associazione italiana arbitri, impegnato sui campi di calcio a visionare i fischietti e noto per condurre la trasmissione sportiva in onda su Radio Musichiere Scandiano, in coppia con l’ amico di sempre Mauro Pighini. In quegli anni, ormai lontani, Di Girolamo collaborò per un periodo breve con la redazione di Carlino Reggio. Attivissimo nel mondo del volontariato scandianese, Ciro è stato volontario in croce rossa e responsabile della sezione dell’Associazione dei donatori di organi. Non bisogna dimenticare l’ amore che Ciro nutriva per la divisa del carabiniere, tanto da dedicare anni alla presidenza dell’ANC, ovvero l’ associazione nazionale dei carabinieri in congedo, diventando un punto di riferimento per chi crede nei valori dell’ Arma e nel servizio alla comunità.

Professionista stimato nel settore assicurativo, ha saputo unire competenza e disponibilità, guadagnandosi la fiducia di tanti. Tornando alla passione sportiva, Di Girolamo è stato anche un arbitro di calcio di buon livello, portando in campo equilibrio e rispetto. Appeso il fischietto al chiodo, ha iniziato a cimentarsi come osservatore. Lo piangono la moglie Valeria, i figli Andrea e Pietro, le nuore Chiara ed Erica, le nipotine Sofia, Bea e Cloe. I funerali si svolgeranno domani mattina muovendo alle 10 dall’obitorio dell’ospedale Magati per la chiesa parrocchiale del Centro. Dopo la Messa la salma di Di Girolamo verrà tumulata nel cimitero di Chiozza: stasera alle 19 presso la camera ardente verrà recitato in sua memoria. I familiari informano, che ai fiori sono preferite offerte da devolvere all’ Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri.

"Mi unisco al cordoglio della comunità per la scomparsa di Ciro Di Girolamo - ha scritto ieri Alessio Mammi - con cui ho avuto l’onore di collaborare da sindaco di Scandiano, quando ricopriva il ruolo di presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Una persona di grande disponibilità, che ha saputo comprendere l’importanza di mettersi al servizio della propria comunità attraverso il volontariato dell’Associazione, a supporto delle forze dell’ordine locali, garantendo nei numerosi eventi organizzati sicurezza ai cittadini e fiducia nelle istituzioni. Le mie sentite condoglianze alla moglie e ai suoi figli".

Gianni Fiaccadori