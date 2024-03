È morto a 78 anni Pietro Perini contitolare della Cam e storico attivista Pci

Vasto cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Pietro Perini, detto Vigor. Aveva 78 anni ed è stato vinto da una malattia. Era molto conosciuto nella Bassa. Originario di Villarotta, negli anni Settanta aveva iniziato a lavorare come dipendente alla Cam. Nel 1983 ne era diventato titolare col collega Ivan Pavesi (vicesindaco in carica), gestendo l’attività di via Circonvallazione fino alla pensione, nel ’12. "Pietro era capace di vendere ogni cosa. Suscitava una naturale simpatia verso gli altri", lo ricorda Pavesi. Era inoltre appassionato d’arte: si dilettava a scrivere poesie e suonava pure la tromba, come musicista autodidatta. Era stato un attivista del Pci, volontario alle feste dell’Unità. Lascia la moglie Enrichetta, le figlie Sonia e Nadia, i nipoti, la sorella Anna Maria. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, domani alle 9,30 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per Mantova, in attesa di cremazione. Eventuali offerte all’Associazione del Dho di Guastalla.