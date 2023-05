È morto a 88 anni il professor Bacchi, colonna delle materie letterarie per le superiori

E’ deceduto all’età di 88 anni il professor Marino Bacchi (foto), ex insegnante all’istituto superiore Gobetti di Scandiano. Bacchi si è spento domenica sera nella sua abitazione nel centro di Casalgrande. Originario della provincia di Perugia, nel 1976 si era trasferito a Salvaterra e in seguito a Casalgrande. Era molto conosciuto. Aveva insegnato italiano, storia, latino e filosofia a numerosi studenti al liceo Moro di Reggio, all’Ipsia, al Pascal di Reggio, allo Spallanzani, al Gobetti di Scandiano. Aveva anche esercitato la sua attività di docente all’istituto serale di Correggio e in altre scuole della provincia come a Castelnovo Monti. Nel passato organizzava con impegno viaggi culturali, aperti a tutti, in Europa.

"Mio padre era un grande appassionato di arte e cultura – dice il figlio Antonello –. Sapeva sempre tutto ed era un uomo colto e disponibile. Numerosi sono gli studenti che hanno conosciuto papà durante la sua lunga carriera di insegnante".

Bacchi lascia la moglie Maria Paola Cecconi, i figli Daniele e Antonello, la nuora Mirna, i nipoti Mattia, Giulia, Chiara, Filippo, Samuele e Giacomo, i fratelli Fernando e Luigi, i cognati, le cognate e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi partendo alle 15.15 dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano per raggiungere la chiesa parrocchiale Madonna del Lavoro di Casalgrande dove alle 15.30 sarà celebrata la Messa di commiato. La salma, terminata la funzione religiosa, sarà poi accompagnata nel cimitero di Salvaterra.

Numerosi i messaggi di vicinanza giunti ai famigliari di Bacchi. Ieri sera, nell’obitorio del Magati, era previsto il rosario in suffragio del defunto.

