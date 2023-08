È morto a 90 anni Dilvo Anceschi, ultimo dei socialisti a Scandiano: storico animatore del FestAvanti

Dilvo ‘Rastel‘ amava definirsi "l’ultimo dei socialisti a Scandiano". Dilvo Anceschi, si è spento l’altra sera all’età di 90 anni all’ ospedale Santa Maria Nuova, dopo due settimane di ricovero. Falegname, era un grande appassionato di politica, un fervente militante socialista fin dai tempi dei calzoni corti, in compagnia dell’amico Marte Ferrari, poi diventato deputato e sottosegretario del Psi.

Anceschi era il marito della maestra Franca Leoni, mancata pochi anni fa e cognato di Alessandro Leoni, un giovane partigiano ucciso negli anni caldi della guerra. L’amministrazione comunale ha intitolato ad Alessandro Leoni la scuola d’ infanzia di via Cesari, nei pressi della zona dove il giovane venne ucciso. Dilvo ‘ Rastel ‘ era un personaggio. Ha saputo far politica con solo l’Avanti sotto il braccio, spostando sedie al FestAvanti di Ca’ de’ Caroli, senza mai ambire a una poltrona. Dilvo era fatto così, capace di improvvisare partecipate ‘tribune politiche‘ in piazza Spallanzani e di partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale come spettatore. Lo piangono in queste ore il figlio Alessandro (porta il nome dello zio assassinato), le nuore Chiara e Sonia, i nipoti Federico e Sara, il fratello Vilson.

I funerali di Anceschi si svolgeranno alle 15 di oggi (a cura delle Onoranze Ferrari Simone), dalla camera ardente della casa protetta di via Roma, per l’ Ara crematoria di Coviolo. Per espressa volontà di Dilvo, le ceneri saranno successivamente disperse in natura. Le ceneri della moglie Franca Leoni, a cremazione avvenuta, furono disperse sempre in natura, in un bosco di montagna.

