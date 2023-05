È morto a 94 anni ’Ninetto’ Redeghieri

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Ricordo (Ninetto) Redeghieri, 94 anni, deceduto all’ospedale Sant’Anna. Lascia le figlie Mara e Laura, parenti ed amici. I funerali domani alle 9 dalle camere ardenti dell’Ospedale Sant’Anna per il crematorio di San Cataldo di Modena. E’ possibile rendere omaggio a Redeghieri alle camere ardenti dell’ospedale. La figlia Mara Redeghieri è molto conosciuto e apprezzata sia come insegnante, sia come cantante-artista di lunga esperienza e direttrice del coro "Le Falistre".