È morto Andrea Manfredini: "Ora pettina gli angeli"

È scomparso a quasi 50 anni un volto noto del centro storico e del settore dell’estetica reggiana: Andrea Manfredini, titolare dal 2002, insieme al socio di una vita Maurizio Daddona, del salone di parrucchieri Eight di piazza Fontanesi e precedentemente del negozio Gate di via Don Andreoli e al centro commerciale Ariosto. La notizia ieri si è sparsa velocemente in provincia e le pagine social del suo profilo si sono popolate del cordoglio di amici e clienti.

Era una persona poliedrica, alternativa nel look dal sapore rock con tanto di tatuaggi, piercing e baffi enormi e dotata di una simpatia graffiante che, nel tempo, è diventata un punto di riferimento nella sua professione e l’anima del negozio. Manfredini, che avrebbe compiuto il mezzo secolo il prossimo 15 novembre, ha lottato due anni con un tumore e si è spento martedì mattina all’Hospice Madonna dell’Uliveto. Lascia i genitori e i tre figli: Anna di 26 anni, Emma di 17 e Diego di 13.

È stata allestita la camera ardente, per chi desiderasse dargli l’ultimo saluto, presso l’ospedale di Guastalla, paese di cui era originario e in cui risiedeva. Il funerale si terrà domani mattina con la messa alle 9,30 alla Basilica della Pieve della Bassa. Successivamente la salma sarà trasferita a Mantova per la cremazione.

Di lui l’amica e cliente Cristina Bacci ricorda: "Era un maestro nel suo lavoro, dotato di una grande fantasia e capacità tecnica. Un artista vero che ha dipinto anche quadri meravigliosi. Nonostante fosse sempre a contatto con il pubblico, nel privato era selettivo nelle amicizie. Era un uomo dotato di una grande sensibilità che gli consentiva di tenere unita la sua grande famiglia allargata. Mancherà tanto a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo".

Un commovente ricordo in forma poetica lo ha lasciato l’amico di una vita, Francesco Costantino: "Esiste un luogo dove il Po ancora scorre, lento,come i nostri pomeriggi. Dove la gioventù non è finita, ma aspetta solo il falò per rinascere. Andrea, le tue mani sapevano di legno e di tamburi, intrecciavano capelli e destini, tagliavano il tempo con forbici allegre. Eri un barbiere artista che pettinava le nuvole sul fiume. Il tuo negozio era un porto dove gli uomini diventavano bambini al ritmo del rasoio che cantava. E fuori, sul palcoscenico del Po, noi eravamo tribù di stelle cadute, costellazioni di tende e chitarre stonate all’alba. Andrea, che hai insegnato alla terra come si fa a essere leggeri pur avendo radici profonde due alberi giovani hai piantato un maschio, una femmina e li annaffiavi con lo stesso amore con cui carezzavi la compagna, il tuo faro. Ora che il fiume è più silenzioso, noi ascoltiamo il vuoto che hai lasciato un accordo mancante attorno al fuoco, una risata in meno nel vento. Ma le percussioni della notte continuano a battere nel cuore di chi ti ha amato. E ogni volta che un bambino si addormenterà cullato dal Po, ogni volta che un amico accenderà un fuoco contro il buio, tu sarai lì barbiere dei sogni, custode della gioventù eterna, anima libera che ora pettina le chiome degli angeli. Buon viaggio Andrea". Elisabetta Grassi Antonio Lecci