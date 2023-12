È morto Aristide Marzani, pioniere della Croce Rossa di Baiso

Ultimo saluto della comunità di Baiso ad Aristide Marzani, stroncato da una malattia a 85 anni sabato scorso. Stamattina i funerali con partenza alle 9,15 dalle camere ardenti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, per giungere alla chiesa di Baiso, dove alle 10 sarà celebrata la messa. Aristide lascia fratello, la sorella, i nipoti, parenti ed amici. Ieri sera è stato recitato un rosario di suffragio nella chiesa di Baiso. Ringraziamenti anticipati dei familiari a quanti saranno presenti all’onoranza funebre. A ricordare il volontario Aristide Marzani a nome dei colleghi della Croce Rossa, è Alberto Ovi, presidente del Comitato di Carpineti e Baiso, che afferma commosso: "Voglio semplicemente ricordarlo per quello che era: una persona davvero speciale, generosa e sempre pronto a mettersi a disposizione degli altri, là dove servivano le sue indubbie capacità, Propensione che lo ha spinto ad aderire al progetto di dar vita a Baiso ad un gruppo di croce rossa, è stato uno dei più convinti soci fondatori, attivo ed apprezzato punto di riferimento nel momento in cui abbiamo cominciato nel 1998 a muovere i primi passi nel soccorso sanitario. Aristide ha ricoperto per 12 anni il ruolo di vice ispettore rappresentando spesso il gruppo Cri di Baiso a livello provinciale. Preziosi il suo impegno nella realizzazione della sede, nella cura dei mezzi e la disponibilità ad effettuare servizi sia di emergenza che secondari. Manifestava la sua soddisfazione nel realizzare qualcosa di importante per lui, per la croce rossa, ma anche per la sua comunità. Non mancava mai la sera di andare ad aprire la sede in attesa dei volontari del turno di notte brontolando bonariamente per un loro eventuale ritardo, lui che era sempre puntualissimo". Il sindaco di Baiso, Fabrizio Corti, esprime profondo cordoglio a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità baisana. s.b.