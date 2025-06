È morto Benito Zinani . Una vita da diacono al servizio degli ultimi e delle mense Caritas

Si è spento all’età di 91 anni il diacono permanente Benito Zinani. Nato a Barco di Bibbiano il 14 maggio 1934, Zinani era originario della parrocchia di San Nicolò a Reggio Emilia e in questa comunità era nata la sua chiamata al servizio, consacrata con l’ordinazione diaconale, ricevuta in Ghiara nel 1995. Dalla parrocchia di San Nicolò il ministero del diacono Benito si è poi esteso nel tempo alla comunità di Santo Stefano e soprattutto al santuario della Ghiara, in aiuto ai Servi di Maria. Don Luigi Guglielmi, quando era direttore della Caritas Diocesana, lo coinvolse anche nell’apertura della mensa Caritas in via del Carbone in città. La vita di Benito è stata segnata anche dalla perdita della moglie Liliana nel 2012 e del figlio Marco nel 2022. La salma del diacono è esposta presso la camera ardente del cimitero di Coviolo, dove oggi alle ore 15 sarà recitato il santo Rosario in suffragio del defunto. Il rito delle esequie è fissato per domani mattina, mercoledì 4 giugno, alle ore 9.30 con partenza dal cimitero di Coviolo per la chiesa del Sacro Cuore a Baragalla. Al termine il feretro partirà per il cimitero di Castelnovo ne’ Monti per la tumulazione. Cesare Corbelli