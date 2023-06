E’ morto Borciani

Si è ribellato alla malattia per quasi sei anni, lottando come un leone.

Gaetano Borciani, 82 anni, ha ceduto domenica, quando il cuore si è fermato per sempre. E’ morto in casa, in via Selo 4, nel quartiere di Santa Croce, circondato dal profondo amore delle sue donne: la moglie Lorena e le figlie Vida e Maela.

Con loro ‘i quattro moschettieri’, i nipoti Sasha, Ruben, Santiago e Nina, che sono rimasti sempre vicini al nonno.

Borciani è conosciuto in città per aver ricoperto, per quasi quarant’anni, la carica di presidente della Cooperativa Case Popolari di Mancasale (nel 2006 ha incorporato quella di Coviolo), che dall’anno di fondazione (1908) ha come scopo principale quello di soddisfare i bisogni abitativi dei propri soci con affitti inferiori rispetto al libero mercato.

Un ruolo, quello di presidente, che Borciani ha svolto come una missione fino al 2019. In ambito lavorativo, Gaetano prima della pensione aveva lavorato come responsabile degli acquisti all’Ima, poi era diventato socio della Cogema.

I funerali domani alle 9 con partenza dalla Croce Verde per il cimitero di Masone.

Il corteo si fermerà nel cuore abitativo della Cooperativa (in via Selo 4) per l’ultimo saluto.