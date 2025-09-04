È morto Carlo, il muratore-artista

Una vita riservata, ma molto attiva, vocata alla scultura, con la quale ha unito professione e passione. E’ morto nella prima mattinata di ieri Carlo Bertolotti, 91 anni, apprezzato muratore e artista di Vezzano sul Crostolo. Il decesso è avvenuto al centro polifunzionale "Luigi Cervi" di Albinea, dove l’anziano dimorava da circa tre anni, dopo che le forze lo avevano progressivamente abbandonato; al culmine di un’esistenza che lo aveva visto operativo nel lavoro fino ai 70 anni, ma in cui aveva continuato a scolpire per almeno un’altra dozzina e a guidare l’auto fino a poco prima del ricovero nella struttura.

"Mio zio è sempre stato una persona eclettica – racconta il nipote Marco – molto schivo, se vogliamo, e introverso dal punto di vista caratteriale, ma sapeva esprimere tutto il suo amore per la vita nell’arte della ristrutturazione di edifici storici, soprattutto chiese e castelli (tra le sue realizzazioni anche la parrocchia del castello di Querciola, ndr), e nella scultura. Tra le tante cose che ha fatto io personalmente ricordo in particolare il campanile della chiesa di Vezzano, che sistemò a inizio degli anni ’60, quando io ero bambino, ed è tuttora in ottimo stato. Nell’esercitare la sua passione – prosegue – amava scendere fino a Fivizzano, oltre il crinale appenninico, per recuperare una particolare pietra arenaria. Negli ultimi anni, essendo il suo amministratore di sostegno, l’ho frequentato un po’ di più, e anche se non aveva più molta forza, è stato sempre lucido. Viveva da solo, ma sereno, lavorava la terra e viveva dei prodotti che coltivava. Ricordo la sua frase preferita: ’La terra ti dà tutto’".

Era anche profondamente religioso. Fiore all’occhiello dell’operato pubblico di Bertolotti è senza dubbio la ’Chiesuolina’ di Tabiano di Viano, edificio religioso risalente al 1200, crollato a metà anni ’50 del secolo scorso, e rimesso in piedi, pezzo per pezzo (come Francesco d’Assisi fece con la più nota San Damiano), dopo quattro anni di intenso lavoro tra il 2009 e il 2013, dall’uomo scomparso ieri. Con pochi attrezzi e dura, ma solitaria fatica e con la sola forza delle braccia, non solo ricostruì la chiesa, ma realizzò anche le sculture che decorano gli interni e gli esterni, il portale, e il bellissimo rosone. L’unico rammarico per lui fu non poter realizzare anche il tetto, a causa delle norme e della burocrazia, particolarmente rigide sul tema.

Carlo Bertolotti lascia i fratelli Luigi e Lorenza e diversi nipoti. Le esequie oggi alle 14.15, partendo dalla casa funeraria Croce Verde di Reggio, verso la chiesa di Vezzano dove sarà celebrata la santa messa. La salma sarà tumulata nel cimitero locale. Chi vorrà porgere l’ultimo saluto a Bertolotti potrà farlo stamattina: dalle 9 fino all’ora del funerale.