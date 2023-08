È morto Danilo Morini Storico deputato della Dc Fu il primo cittadino più giovane d’Italia

È morto il sindaco dei record Danilo Morini, storico ex deputato della Democrazia Cristiana. Si è spento nella notte di ieri all’età di 89 anni all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Nato a Villa Minozzo, ma residente a lungo a Castellarano, nel comprensorio ceramico reggiano, Comune di cui è stato primo cittadino dal 1956 al 1965: all’epoca, a soli 22 anni, divenne il sindaco più giovane d’Italia, poi superato in tempi recenti da altri ’giovanotti’ con la fascia tricolore. Laureato in giurisprudenza, dal ‘72 al ‘79 fu parlamentare nel gruppo Dc, in particolare come esponente della corrente di Carlo Donat-Cattin. Lavorò nella commissione sanità di Montecitorio e fu tra i relatori della legge che portò alla nascita del sistema sanitario nazionale. Al termine dei mandati parlamentari, ricoprì il ruolo di dirigente amministrativo (uomo di fiducia dell’allora ministro Rosi Bindi) dell’ospedale di Carpi, del Policlinico San Matteo di Pavia e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Ha diretto anche l’istituto Artigianelli.

Nel 1989 ha ricevuto l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica e nel ‘90 la medaglia d’oro al merito della sanità pubblica. Dal 2001 al 2018 è stato anche presidente dell’Associazione Liberi Partigiani Italiani-Associazione Partigiani Cristiani di Reggio. I funerali si celebreranno domani alle 9.45 nella Pieve di San Valentino di Castellarano. E da oggi, la camera ardente sarà allestita dalle 9,30 alla casa funeraria della croce verde dove si potrà andare a dare conforto alla moglie Anna Maria, al figlio Benedetto e ai nipoti Eleonora e Francesco.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di cittadini ed istituzioni. In primis, il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, nonché presidente della Provincia che dopo generazioni ne ha raccolto il testimone: "Ci stringiamo al dolore della famiglia. Era una persona coltissima, ha dedicato il suo tempo anche allo studio della storia locale e del territorio tramite diverse pubblicazioni. Tutta la comunità è grata alla sua opera, votata all’impegno civile e politico, alla cura della sanità pubblica e alla ricerca". Passano per il deus ex machina della Dc, Pierluigi Castagnetti che lo ha ricordato con un tweet fino al sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi nonché presidente dei partigiani Alpi: "Mi ha preceduto alla presidenza ed aveva a sua volta preso il testimone da un altro villaminozzese, il compianto Romolo Fioroni. Amava la sua terra natale, per la quale non aveva mai fatto mancare il suo interesse ed impegno. Da oltre cinque anni ho raccolto la sua eredità, ma lui non aveva mai smesso di essere vicino all’associazione in veste di presidente emerito". Così come lo ricordano Beppe Pagani e Marcello Stecco, presidente e segretario dell’Anpc (partigiani cristiani): "Ha offerto al servizio del Paese il suo impegno politico e civile".

Daniele Petrone