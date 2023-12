E’ morto Giancarlo Volta . All’Enel era l’uomo delle emergenze

E’ stato vinto da alcune complicazioni cliniche, probabilmente aggravate pure dagli effetti del contagio da Covid, che era avvenuto nelle scorse settimane. Giancarlo Volta, detto Franco, aveva 93 anni. Era molto conosciuto per essere stato a lungo dipendente dell’Enel, responsabile di reparto e coordinatore dell’area della Bassa, soprattutto in caso di emergenze. Ai tempi in cui non c’erano computer o tecnologie moderne, era lui a coordinare le uscite e gli interventi degli elettricisti sulle varie linee, anche in caso di improvvisi black out.

Era stato impegnato pure nel volontariato, in particolare alla parrocchia e al santuario della Beata Vergine della Porta, al quale era molto devoto. Per qualche tempo, prima della partenza dei frati francescani, era stato pure segretario e collaboratore del parroco, padre Osvaldo Maggiolini. Giancarlo "Franco" Volta lascia la moglie Edda, il figlio Luca, la nuora Monica, i nipoti Silvia, Laura, Andrea, Ettore, Paolo, Francesca, altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono oggi alle 14,30 partendo dall’obitorio dell’ospedale di Guastalla per il duomo e per il cimitero locale.