È morto il cavaliere del lavoro Erio Filippi

In lutto la comunità di Casina per la morte del Cavaliere del Lavoro, Erio Filippi, fratello maggiore di Fabio, noto politico di Forza Italia ed ex consigliere regionale. Erio è deceduto all’età di 85 anni a seguito di una grave malattia che negli ultimi anni l’aveva costretto a vivere in carrozzina. A dare il doloroso annuncio della sua scomparsa, la moglie Silva Ghirelli, i figli Tiberio ed Isabella, la nuora Sara e il genero Ferdinando, gli amati nipoti Martina, Marco, Lucrezia e Beatrice, i fratelli, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Stasera alle 20 alla chiesa parrocchiale di Casina verrà recitato il rosario. Domani i funerali alle 15 partendo dalla camera ardente (allestita alla "Casa Funeraria Mammi" di via Macchiusa 15/1, a Castelnovo Monti, orario di visita dalle 8 alle 18,30 tutti i giorni), sempre per la chiesa parrocchiale di Casina.

Filippi era un bravo e attivo lavoratore, apparteneva ad una famiglia numerosa di Casina, molto conosciuta e stimata da tutti, molto legato al fratello Fabio. Faceva il camionista con grandi competenze sui motori. Non aveva grandi hobby, amava il suo paese per quello che erra e che è oggi con il suo ambiente e con tutta la sua storia. Era conosciuto in tutta la montagna in quanto, con la ripresa degli anni ‘60, col suo camion portava materiali in tutti i cantieri, molti lo ricordano durante la costruzione della strada per Miscoso.

"Mio fratello Erio ha conosciuto all’età di 9 anni nostro padre Angelo – racconta il fratello Fabio Filippi – partito per la guerra d’Africa nel 1939 e fatto prigioniero dagli inglesi e spedito in California (Usa). Gli americani l’hanno mandato a casa solo nel 1947".

Settimo Baisi