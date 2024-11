È morto l’ex bidello. Salvatore Cappilli. Si è spento all’età di cent’anni

Si è spento venerdì all’età di cent’anni, Salvatore Cappilli. Bidello di professione nella sua Lecce, si era trasferito a Reggio nel ’93 dopo essere rimasto vedovo e per godersi la pensione accanto alle sue figlie Cosima (Mina) e Carmen, anche loro con una carriera scolastica, la prima ex insegnante di moda e abbigliamento al Galvani-Sidoli e poi al Nobili, la seconda impiegata tuttora in segreteria allo Scaruffi-Levi-Tricolore a Rivalta. Appassionato agricoltore, spesso tornava nel suo Salento per curare i suoi uliveti. Amava trascorrere le giornate con gli amici e spesso lo si vedeva giocare a carte al bar Pietranera, sotto i portici di via Emilia San Pietro, zona nella quale abitava.

Domani alle 11,15 i funerali partendo dalla casa funeraria della croce verde per la chiesa di Rivalta dove sarà celebrata la messa. Poi riposerà nel cimitero della frazione. Oltre alle figlie, lascia anche le nipoti Federica, Sara, Veronica e Alessia e i pronipoti Aurora, Andrea e Tommaso. La famiglia chiede eventuali offerte al Core, anziché i fiori.