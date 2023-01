E’ morto l’ex fornaio: "Un pezzo della nostra comunità se ne va"

"Con lui se ne va un pezzo della nostra comunità". Così nelle scorse ore scriveva uno delle centinaia di castellesi che hanno fatto le condoglianze alla famiglia Gualerzi per la scomparsa a 82 anni di Remo Gualerzi (foto) che per decenni anni ha gestito la panetteria di famiglia poi passata in mano al figlio e al nipote, che rappresentano la terza generazione di fornai-pasticceri nella storica attività. In tanti sottolineano come mancherà la sua figura sorridente dietro al bancone del negozio in via Prampolini, a due passi dal Municipio; altri pensano alla garbata ironia con cui Remo parlava ogni giorno della vita del paese, alla sua onestà come artigiano panificatore. Altri ancora lo ricordano sfrecciare o in moto oppure in auto per fare le consegne a domicilio, specialmente agli anziani ma anche le torte per compleanni e ricevimenti.

"Ci lascia una brava persona, gentile e disponibile verso il prossimo. Lo ricorderò così. Condoglianze alla famiglia", scrive l’ex assessore Giacomo Bertani Pecorari. Remo Gualerzi lascia la moglie Gabriella, i figli Milo (molto noto nell’ambiente del ciclismo mtb) e Marco, a cui tutti ora porgono le condoglianze. I funerali si terranno oggi alle 10,30 con partenza dalla Casa funeraria delle onoranze Reverberi (via Terezin 23, a Reggio) per raggiungere alle ore 11 la chiesa parrocchiale di Quattro Castella. Al termine della cerimonia religiosa, la salma sarà trasferita al cimitero di Coviolo in forma privata.

Francesca Chilloni