È morto Marinel Stefanescu: "Devo a lui tutti i miei sogni. Abbiamo portato il balletto alla gente e ai giovani"

"Devo a Marinel tutti i miei sogni. Con lui sono riuscita a realizzare l’aspirazione di una vita, quella di portare il balletto alla gente, di tramandare la nostra esperienza ai giovani, di trasmettere loro il ’nostro’ classico sempre ricchissimo di significati".

Liliana Cosi ricorda così, commossa, Marinel Stefanescu, il suo partner artistico di una vita, scomparso a 76 anni, vinto dalla malattia. L’ultimo saluto al ballerino, coreografo, direttore artistico sarà porto stamane alle 10 con le esequie. Un beffardo e tragico destino fa coincidere il giorno della sepoltura con quello del suo 77° compleanno. Dall’abitazione di via Genovesi, a pochi passi dall’Associazione balletto classico di Mancasale dove Cosi e Stefanescu hanno dato corpo al loro sogno, il feretro verrà trasferito al cimitero di Villa Sesso.

Liliana Cosi giungerà direttamente da Berlino dove sta seguendo la tournée della sua ex compagnia, ora coop Nuovo balletto classico.

"Marinel – racconta affranta – si è indebolito giorno per giorno a causa della malattia, ma ha mantenuto grande lucidità mentale. Ha chiesto l’assistenza spirituale di un sacerdote ortodosso che lo ha confessato. Le sue parole ricorrenti negli ultimi giorni erano: ’Mi sto purificando’. Con la moglie Tina che è stata incessantemente al suo capezzale, sposata in seconde nozze dopo Louise, lascia tre figlie che si sono cimentate tutte con la danza. Una, Nicoletta, è tra i fondatori della nuova Compagnia e insegna nella scuola di danza di Mancasale".

Artista eclettico, Stefanescu non ha soltanto costruito il particolare repertorio della Cosi in rivisitazione creativa del classico, ma è stato tenace propugnatore della Scuola reggiana combattendo al fianco dell’étoile con grande puntiglio e pure vis polemica e rabbia nei momenti di maggiore difficoltà di scuola e compagnia. Quando Liliana Cosi era all’apice della sua carriera e Stefanescu aveva appena firmato il suo capolavoro, ’Spartacus’ di Kaciaturian, l’Ater, associazione dei teatri emiliano-romagnoli, pensò inizialmente a loro per dare corpo a una compagnia di balletto regionale e proprio i due ballerini scelsero il teatro Valli. Sopravvenute incomprensioni con l’ente pubblico annullarono però sul nascere il progetto. Ater si rivolse ad altri coreografi, ma il tenace Stefanescu non si perse d’animo. Nacque cosi l’Associazione balletto classico, di natura privata ma sostenuta, molto più tardi e tra mille difficoltà, prima da fondi regionali poi anche statali.

Nativo di Bucarest, il partner preferito dalla Cosi si era diplomato alla scuola di ballo dell’Opera di Bucarest, si perfezionò al Bolshoi e al Kirov, divenne primo ballerino dell’Opera di Bucarest. Coreograficamente si impose dal 1975 firmando tra l’altro ’Orfeo ed Euridice’, ’Nozze d’Aurora’, ’Risveglio dell’umanità’, ’Radici’.

"La sua prima coreografia per noi due – ricorda Liliana Cosi – fu una particolare interpretazione di ’Patetica’ di Cajkovskij affidata a tre personaggi, Amore, Vita, Destino. Abbiamo danzato in tutto il mondo, dalla Cina popolare all’America, al Vaticano, a un tempio buddista. Davanti a Giovanni Paolo II abbiamo ballato due volte. Non basterebbe un intero libro per raccontare la sua e la nostra vita. La sua gioventù e i primi passi nella danza furono tormentati, oppressi dal regime di Ceausescu. Era un pozzo di fantasia, di sensazioni, di interessi vastissimi. Lasciato il palcoscenico, si cimentò in particolare con la pittura sfogando anche sulla tela il suo entusiasmo per la bellezza".

La figlia Nicoletta, in uno struggente ricordo affidato ai social, scrive tra l’altro: "Se non fosse per te il nuovo balletto classico non esisterebbe". E ancora: "Sei mio padre, ma anche il mio maestro. Sei stato il maestro di tanti – ma forse anche un po’ padre per tutti. Una personalità, un carisma forte, ingombrante e certamente criticabile. Ti hanno amato o odiato. Ma chi ti ha conosciuto, chi davvero sa chi sei sa che hai una sensibilità, un’umanità e un cuore così grande".