È morto mister Baldi, un maestro del calcio

di Francesca Chilloni

Si è spento un gigante del calcio della Val d’Enza prima giocatore poi come allenatore, un riferimento per decenni del dilettantismo. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali di mister Giorgio Baldi, spentosi domenica a 81 anni quando il suo grande cuore gli ha fatto uno "sgambetto".

Era un uomo schietto e apparentemente burbero (specialmente verso gli arbitri) ma in privato di una enorme simpatia umana, gentilezza e affabilità. "Sant’Ilario perde un maestro di vita e di etica che nello sport non deve mai mancare perché le vittorie non siano motivo di autoesaltazione e le sconfitte siano un lievito di crescita umana", così lo ricorda l’ex sindaco Marcello Moretti, facendosi portavoce del cordoglio di centinaia di persone che hanno imparato da "Baldón" non solo a gestire il pallone in campo ma anche il fair play, il gusto del gioco per il gioco - il suo era un calcio spettacolare - sposato con la determinazione verso il risultato che gli veniva dal professionismo. Il "mister" aveva iniziato a giocare giovanissimo per poi entrare nel professionismo negli anni ’60: giocò in varie formazioni di Serie B, anche con la maglia del Parma, per poi ritirarsi nel 1970. Innovativo poi suo modo di intendere il calcio dilettantistico, che si è espresso in oltre vent’anni di panchina: 13 stagioni a Sant’Ilario, un lustro a Fabbrico, poi il Castelnovo Sotto. Lascia la moglie Lidia, i figli Lara e Andrea (con Monia), a sua volta giocatore ed ex capitano del Calerno; i nipoti Mathias e Greta.

Decine le manifestazioni di affetto: Diego Barbacini a nome di tutti gli appassionati di calcio scrive su Fb "un abbraccio Baldone…oggi il calcio dilettanti ha perso un pezzo di storia importante" Condoglianze anche da altre società, come il G.s. Boca Barco. I parenti ringraziano per le cure la dottoressa Alessandra Coppola, il servizio infermieristico domiciliare, i reparti di Cardiologia e Medicina del Franchini. Chi volesse ricordare il "mister", può farlo con offerte alla Croce Bianca.