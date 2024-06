È morto Prampolini, saggista e benefattore

Con la scomparsa di Giovanni Prampolini, avvenuta giovedì, Scandiano perde la sua memoria storica e un grande benefattore. Da un po’ di tempo Giovanni non lo si vedeva in giro a passeggiare in centro storico, con la sua immancabile ‘ bombetta ‘ in testa, perché la salute lentamente gli aveva tolto le forze. Prampolini era una persona intelligente, molto riservata, forte della fede religiosa, saggista e benefattore, studioso della cultura, soprattutto delle nostre terre.

La salma di Prampolini verrà cremata e le ceneri saranno collocate nella tomba di famiglia, dove riposano i genitori Gino, la mamma Zita Taroni e il fratello Costante. L’aggettivo benefattore è un degno riconoscimento, perché solo pochi anni fa, Giovanni Prampolini in memoria della sua famiglia, fu attivo nel contribuire ai lavori di restauro della facciata esterna della Chiesa di San Giuseppe, alla quale gli scandianesi sono molto devoti. In quell’occasione venne dato alle stampe il libro da lui curato assieme ad Anna Maria Manzini ’Arte e fede’. Prampolini era un ragioniere, ma con la passione per la storia e la scrittura: lavorò per tanti anni nell’ufficio amministrativo della Ceramica Casalgrande Padana, come braccio destro e uomo di fiducia del patron Franco Manfredini. E’ lunga la sua bibliografia, senza però dimenticare quando Prampolini nel 2003 , fece parte dello staff tecnico che lavorò al recupero delle sacre spoglie di Matteo Maria Boiardo, nelle viscere di Chiesa Grande per darle una dignitosa sepoltura. La famiglia Prampolini rivolge un sentito ringraziamen

to al dottor Simone Neri, al gruppo infermieristico domiciliare e a Vittoria Eni, per le premurose cure e assistenza rivolte a Giovanni.

Gianni Fiaccadori