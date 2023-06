È morto Prandi, una vita da cooperatore

Profondo cordoglio e tanta commozione ha suscitando nel mondo agricolo la morte di Silvano Prandi, 84 anni, imprenditore e coltivatore diretto molto conosciuto e stimato nel settore, da sempre residente a Cacciola, dove Prandi è stato protagonista per oltre vent’anni come Presidente della ’Cantina Sociale Masone-Campogalliano dal 1908’, dalla metà degli anni ’80 al 2005. Prandi abitava in via per Marmirolo a Cacciola, dove ha sede l’azienda agricola da lui fondata e oggi portata avanti con passione dal figlio Stefano. Attaccato come si dice alla sua terra, Prandi era un convinto sostenitore della politica cooperativa, con competenza e solerzia che ha messo al servizio delle Cantine Riunite, essendone fino allo scorso anno membro del cda. Da tempo Prandi era sofferente, tanto da richiederne il ricovero in ospedale dove è sopraggiunto il decesso. I funerali a cura delle Onoranze Ferrari Simone si svolgeranno domani alle 14.30 dalle camere ardenti dell’ospedale Magati di Scandiano per la chiesa di Cacciola dove sarà celebrata la messa. Prandi lascia i figli Elisabetta, Stefano, Maurizio e Andrea, il genero Maurizio, le nuore Sandra e Paola, gli adorati nipoti Luca, Mirco, Gabriele, Matteo, Davide, Mattia, Matilde, Fabio, Marco ed Emma, il fratello Sante e la cognata Anna. Stasera alle 19 in chiesa a Cacciola rosario in sua memoria.

gi.fi.