E’ morto Quintilio Prodi Architetto di fama amava il violoncello

E’ morto ieri sera, all’età di 88 anni Quintilio Prodi, fratello dell’ex premier Romano, membro di una famiglia che ha espresso tanti talenti nel campo delle professioni intellettuali.

Non è stato un decesso causato da un malore improvviso; da tempo, purtroppo, Quintilio era afflitto da problemi di salute.

Nella grande famiglia Prodi, Quintilio era l’architetto.

Si era laureato nel 1959 a Milano e in breve tempo si era meritato fama di grande professionalità. Idee chiare, carattere deciso, non aveva paura di farsi carico dell’onore e dell’onere della rappresentanza della categoria: per un paio di mandati fu presidente dell’Ordine degli architetti. In un’intervista al Carlino Reggio – era il luglio del ’92 – demolì con parole sferzanti l’assetto urbanistico della città.

"E’ una città s-disegnata: case fatte con lo stampino, senza novità e il gusto di legarle all’area. Ogni operazione urbanistica è stata vista sotto l’aspetto dell’affare e non del vantaggio sociale, del disegno. Prendiamo la tangenziale: non ha disegno, ad un certo punto s’interrompe". Parole che suonano ancora attuali.

Ma la grande passione di Quintilio è stata la musica. Eccellente violoncellista (foto), si esibì accanto a nomi importanti. Sublimò la sua passione diventando presidente della Famiglia artistica reggiana. Organizzava concerti, condividendo i suoi interessi con altri.

L’architetto Prodi lascia sette figli. Fino a ieri sera la data delle esequie non era stata ancora comunicata.