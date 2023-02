E’ nata la nuova piazza Martiri con fontana e percorsi pedonali

In occasione della festa "Per non perdere il sapore", tra la gara dei norcini, ciccioli, stand espositivi e gastronomia, ieri mattina Reggiolo ha festeggiato anche l’inaugurazione della riqualificata piazza Martiri, al termine del secondo stralcio dei lavori che sono proseguiti per alcuni anni, divisi in varie fasi per non chiudere completamente l’area del centro storico. A tagliare il nastro, con i titolari dell’impresa incaricata dell’intervento, anche il sindaco Roberto Angeli e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"Le risorse che la Regione ha messo a disposizione per ridare vitalità ai centri storici, a partire da quelli colpiti dal terremoto, hanno contribuito a rigenerare il tessuto produttivo e sociale dei centri abitati colpiti dal terremoto in Emilia del 2012, insieme a tenacia e forza che in primo luogo le persone hanno dimostrato fin dal primo istante", ha detto il governatore dell’Emilia-Romagna.

La spesa in denaro pubblico dei cittadini investita per la piazza è stata di due milioni di euro, di cui la metà per il secondo stralcio appena concluso. Ora davanti al teatro si trova una fontana rasente alla pavimentazione, oltre a nuovi percorsi pedonali e spazi per le attività commerciali nel cuore del paese, senza dimenticare l’area di via Matteotti e il nuovo parco di fronte alla rocca.

Antonio Lecci