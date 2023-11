È nata ’Scuola Veneri srl’: un esposto in Regione

Dalla Fondazione Veneri è nata la ‘Scuola Veneri srl’. Il 26 luglio il cda dell’ente che gestisce la scuola per l’infanzia di via Fermi a Fogliano ha approvato la proposta del presidente Matteo Campanini ed è quindi stato presentato lo statuto della nuova società a responsabilità limitata. Dopo averlo letto, le famiglie beneficiarie sono preoccupate per due motivi: da una parte, come segnalato in un esposto alla Regione, temono che questa nuova srl sia un "tentativo di modifica occulta dello scopo" originario; dall’altra, non si sentono abbastanza coinvolte nel processo decisionale. Una srl è infatti libera dalla sorveglianza che la legge impone alla Regione sulle Fondazioni.

Secondo le famiglie inoltre si sta andando da tempo nella direzione di un amministratore unico. Lo stesso cda, in teoria composto da 5 membri, è formato da tempo solo da 4 persone e per questo si segnala anche un vizio di forma: per un atto di amministrazione straordinaria come potrebbe essere la creazione di una srl il vecchio statuto richiede una maggioranza di 4 su 5, non – com’è stata – di 3 su 4. Il nuovo testo lascia inoltre all’assemblea dei soci la possibilità di nominare un amministratore unico con pieni poteri. La libertà dai vincoli dello statuto originario e della sorveglianza della Regione troverebbe secondo le famiglie una spiegazione nell’articolo 2 della ‘Scuola Veneri Srl’. Lo statuto parlava di una "scuola materna per l’infanzia da essa gestita" per "bambini dell’età dai tre ai sei anni"; quello della nuova società estende le funzioni a "nido e scuola per l’infanzia da essa gestita" e "bambini da zero a sei anni". Sono novità anche l’affermazione per cui "tutte le attività potranno essere svolte anche a favore di soggetti svantaggiati e diversamente abili" e soprattutto la possibilità di avvalersi sia di proprio personale che di servizi esterni. Ecco perché nell’ultimo esposto si legge: "La costituzione di questa srl sembra esclusivamente finalizzata al finanziamento, sul territorio del comune di Reggio, di attività aggiuntive assolutamente estranee allo scopo della fondazione, economicamente costose, tese a dilapidare il suo cospicuo patrimonio".

Ad aprile era stato segnalato inoltre che "vengono escluse le famiglie della parrocchia residenti nel comune di Scandiano e Albinea e viene inserito Canali che non ne fa parte". La Regione a inizio agosto aveva precisato: "Affidare la gestione del proprio patrimonio a una società a responsabilità limitata non si configura di per sé quale atto illegittimo, se è finalizzata all’ottenimento di una migliore e più efficace gestione economica del proprio cospicuo patrimonio". Il presidente Matteo Campanini pochi giorni prima aveva diffuso un comunicato in cui spiegava la scelta in funzione del miglioramento dell’offerta della Scuola Veneri e poi rassicurava: "Il Consiglio della Fondazione non verrà in alcun modo penalizzato da questa scelta che ha carattere meramente tecnico, tant’è che i componenti del Consiglio della Fondazione saranno tutti presenti nell’organo di governo del nuovo strumento". Lo stesso Campanini ha garantito un momento pubblico nel quale informare in modo puntuale la cittadinanza, ma quest’ultimo non è ancora arrivato e tra le famiglie la preoccupazione continua a salire.

Tommaso Vezzani