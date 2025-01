È nata una nuova edicola

Un nuovo punto vendita di giornali e riviste si aggiunge a quelli già esistenti in centro a Reggiolo. Si tratta della tabaccheria delle sorelle Isaura e Valeria Begliardi, attiva in via Veneto già da oltre trent’anni e che ora ha abbinato ai vari servizi anche la vendita di quotidiani, riviste, pubblicazioni varie. "Fino a tempi recenti – spiega Isaura – qui vicino c’era il supermercato Conad a fare anche da edicola. Ma con il suo trasferimento in un’altra zona di Reggiolo, abbiamo pensato di occuparci noi di questo servizio, che viene richiesto dai cittadini. In questi primi giorni di attività abbiamo riscontrato una risposta positiva della clientela".

Per aprire ufficialmente il servizio di edicola è arrivato anche il sindaco Roberto Angeli, per effettuare il taglio simbolico del nastro tricolore insieme alle sorelle titolari dell’attività commerciale di via Veneto.