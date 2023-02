È partita la demolizione del Mulino Avanzi

Dopo essere stato fonte di ricchezza e lavoro per i cavriaghesi, dopo la chiusura e per decenni il Mulino Avanzi è stato un contenitore vuoto, degradato ed incongruo proprio accanto alla piazza principale del paese e al sagrato di San Terenziano. Finalmente venerdì è iniziata la riqualificazione della zona, che prevede la demolizione dell’immobile e la costruzione di un condominio di dimensioni analoghe. Dello storico edificio novecentesco non rimarrà nulla – e in tanti se ne dolgono – ma l’area verrà sistemata e alla cittadinanza verrà, come compensazione, dato una piccola piazza pubblica a lato del Mulino, attrezzata con sedute laterali ed un piccolo palco sul quale "potranno alternarsi performance culturali oppure, lezioni all’aperto per la scuola diffusa".

Per svolgere i lavori in sicurezza, quel tratto della strada principale tra via Repubblica e via Rivasi resterà chiuso fino a venerdì 3 marzo, con la sola eccezione di mercoledì 1 marzo, giorno di mercato.

f. c.