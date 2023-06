È proprio un’Estate popolare: 70 eventi gratis

di Veronica Frasca

Sta per partire la nuova edizione di Estate popolare: la rassegna di spettacoli e laboratori a cielo aperto. L’iniziativa, proposta da Acer e dal Comune con il sostegno di Iren, è alla sua quarta edizione.

Si svolgerà dal 10 giugno al 10 settembre coinvolgendo 14 quartieri. Tutte le attività saranno all’aria aperta tra i parchi e le strade della città.

Dopo il successo degli anni precedenti, il cartellone propone 70 eventi: 30 spettacoli e 40 laboratori in collaborazione con le associazioni culturali del territorio.

"Ci impegniamo per riqualificare i quartieri mettendo al centro le persone che ci vivono - riporta il presidente di Acer Marco Corradi - E’ un investimento sulla comunità".

Appuntamenti rivolti a persone senza limiti di età e gratuiti, con lo scopo di raggiungere le fasce di popolazione più fragili in termini di stabilità economica, socialità e qualità della vita.

I primi eventi questo sabato e martedì 13 giugno con il laboratorio creativo ’Ciclofficina degli animali fantastici’. E’ organizzato da circolo Arci Picnic e Associazione 5T nella sala condominiale di via Compagnoni 25. Bambini e ragazzi avranno la possibilità insieme all’illustratore Giuseppe Vitale di trasformare la propria bicicletta in una creatura di fantasia. Il risultato del laboratorio si potrà ammirare giovedì 15 giugno con la biciclettata in sella agli animali fantastici. Seguita dall’esibizione di bici acrobatiche ’Out of Time’ della Compagnia del Buco.

Fitto programma per la giornata di venerdì 16 giugno. Per gli spettacoli torna, a grande richiesta del pubblico, ’Circo sotto casa’ del gruppo Circolabile. Il laboratorio di arte circense permetterà ai giovani partecipanti di mettersi alla prova in un vero spettacolo di ’Circus Cabaret’ al parco del Tasso.

Non solo circo ma spettacoli, giochi e narrazioni. Dalle 16,30 al parco della Mirandola, Dinamico Festival e Galline Volanti organizzano attività per bambini e famiglie. Non può mancare il Teatro dell’Orsa con lo spettacolo ’Filafiaba’ alle ore 17 al Parco Martiri. "E’ fondamentale fare teatro fuori dai teatri - sottolinea Monica Morini del Teatro dell’Orsa - si crea un legame con la comunità, un riconoscimento, senti che c’è qualcuno che ti aspetta".

Durante luglio si dà spazio ai giovani under 25. Inizia il 4 e 5 il progetto ’Divino Urbano’ della Compagnia Natiscalzi DT in collaborazione con il gruppo Cinqueminuti.

"Vogliamo evidenziare il protagonismo giovanile - spiega Daria De Luca curatrice del progetto - vogliamo creare una dimensione di raccordo con la realtà degli spazi per i ragazzi dai 14 anni in su".

Ad agosto e settembre tornano le incursioni musicali nei giardini organizzate da Arci. Tre concerti serali con Banda Felina, Banda di Quartiere e Filarmonica Città del Tricolore. Largo spazio anche al cinema attraverso le proiezioni dei grandi classici del musical: ’Cantando sotto la pioggia’, ’La La Land’ e, come ultimo appuntamento della rassegna, ’La febbre del sabato sera’.

"Quest’anno abbiamo un’offerta variegata - racconta l’assessore Lanfranco De Franco - Abbiamo ricevuto tantissime richieste dai quartieri stessi che volevano essere coinvolti nell’evento". De Franco continua: "Abbiamo anche una novità: il progetto continuerà nel periodo autunnale".

Per il programma completo di ’Estate popolare’ vistare la pagina Facebook dell’evento o il sito estatepopolare.it