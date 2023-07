È proprio vero che "una mela al giorno..."

Molti anziani vanno incontro alla “fragilità” che è una condizione caratterizzata da elevato rischio di cadute, fratture ossee, frequenti ospedalizzazioni, menomazione fisica e mortalità. E’ risaputo che per contrastare questa problematica situazione è fondamentale l’assunzione di proteine, ma uno studio dell’American Journal of Nutrition afferma che molto utili possono essere anche particolari antiossidanti detti flavonoli ed in particolate la quercitina. Hanno infatti valutato per 12 anni 1700 persone con età media di 58 anni constatando che ogni 10 mg di flavonoli assunti ogni giorno determinavano un calo del rischio del 20% di incorrere nella “fragilità”. E quali sono gli alimenti abbondanti in flavonoli ed in quercitina? Senz’altro le mele, le more, le pesche, i pomodori e il cioccolato fondente. Gli autori stessi dello studio hanno osservato che il vecchio proverbio “una mela al giorno toglie il medico di torno” può davvero essere veritiero. Ed infatti una mela di medie dimensioni può contenere circa 10 mg di flavonoli. Quindi una variegata alimentazione con una buona dose di proteine associata ai cibi sopra elencati possono davvero negli anziani fare la differenza.

William Giglioli,

medico specialista in Scienza dell’Alimentazione