È qui che si incontrarono Kesserling e Mussolini

A Reggio è conosciuto come Villino Ottavi, anche se i primi documenti ufficiali che lo censiscono, nello specifico il primo Catasto Unitario dell’Italia Unita, risalente al 1880, lo indicano come Casino Ottavi.

L’ampia area verde, circa 7000 metri quadri, ospita imponenti cedri, querce, tra cui quella che sta allargandosi sulla carreggiata di via Gorizia, e platani.

Ma oltre all’aspetto ambientale che fa dell’edificio una tappa del sentiero Alexander Langer, il percorso ludico-meditativo di cinque chilometri dedicato al grande pensatore e antesignano dell’ambientalismo italiano, nel quartiere Orologio, esso è stato un crocevia fondamentale dal punto di vista storico.

Nel 1944 infatti, sotto la proprietà della contessa Lavinia Ottavi, moglie del conte Pio Savorgnan di Brazzà e cognata del famosissimo esploratore Pietro di Brazzà, nel villino di via Gorizia si stabilì il colonnello delle Ss Eugen Dollmann, interprete ufficiale di Hitler e del Feldmaresciallo Kesserling, durante la guerra civile italiana. Questo perché Reggio si trovava in posizione strategica tra il quartier generale di Kesselring, vicino a Medesano, nel parmense, e il lago di Garda dove il Duce aveva insediato l’effimero stato fantoccio della Repubblica di Salò.

E proprio sotto gli affreschi del villino Ottavi si svolse un vertice tra Mussolini, il comandante dell’esercito "repubblichino, Rodolfo Graziani, e lo stesso Albertk Kesselring, nell’estate del 1944, per discutere le strategie di guerra.

Fu l’ultimo passaggio del dittatore nella nostra città.

Nei sotterranei della villa erano stati scavati, dai tedeschi, numerosi tunnel, dentro i quali giocavano le figlie dell’imprenditore Oreste Mussini, che dal 1974 al 1985 ne fu proprietario, prima di cederla alla Provincia di Reggio. Fino a pochi anni fa ha ospitato il comando dei Vigili Provinciali, la sede dell’associazione di volontariato "Dar Voce" e le stanze dell’ insolito "Consolato onorario della Repubblica del Paraguay". La Provincia cerca da anni di venderlo all’asta. Una prima volta nel 2019, con prezzo base di 1 milione e 250mila euro, poi nel 2021, con una riduzione di 125mila euro. Entrambi i bandi andati deserti. Ultimo tentativo nel 2022, con prezzo fissato di nuovo a 1milione e 250mila euro.

Ma anche in quel caso non pervenne alcuna offerta. L’immobile è comunque inserito nel piano delle alienazioni del 2025, con un valore aggiornato a 1 milione e 200 mila euro.

Nella foto: l’esploratore Pietro Savorgnan di Brazza (1852-1905), il più famoso membro della famiglia aristocratica che fu prima proprietaria del villino Ottavi