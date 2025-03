Dopo la sospensione invernale è ripreso il GiroVerde, ossia il ritiro a domicilio di sfalci d’erba, foglie e potature di provenienza domestica. Ogni famiglia ha in dotazione il sacco bianco nel quale mettere esclusivamente sfalci d’erba, foglie e potature sminuzzate. Il sacco dev’essere esposto davanti alla propria abitazione la sera precedente al giorno di raccolta, che a Castelnovo è sempre il martedì mattina, in una posizione visibile e accessibile dalla strada. Iren provvede alla raccolta e lascia un sacco vuoto nel medesimo luogo. Per facilitare le operazioni occorre avere l’avvertenza di non riempire il sacco oltre 15 Kg e di non richiuderlo con fil di ferro.