È Rozek la dottoressa che sostituirà Pedrazzoli

L’Asl comunica l’avvicendamento tra medici di medicina generale a Castelnovo Monti: dopo quarant’anni a servizio della comunità dell’Appennino reggiano, va in pensione il dottor Mauro Pedrazzoli (foto); dal prossimo 25 marzo verrà sostituito dalla dottoressa Adrianna Rozek.

Pedrazzoli, figura nota e molto apprezzata nell’ambiente montano, era diventato un professionista di riferimento per i colleghi e per l’intera cittadinanza. Adrianna Rozek (foto), giovane e competente professionista prenderà servizio nella stessa sede dell’ambulatorio – Castelnovo Monti in Via Boschi 4 (palazzina della Sanità pubblica) – di fronte a Piazzale Marconi, nei pressi dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti.

La dottoressa assicurerà la sua presenza quotidiana nel corso della settimana, secondo il seguente calendario: lunedì, mercoledì, venerdì fascia oraria 9 – 13; martedì, giovedì fascia oraria 15 – 19.

Rozek farà parte della Medicina in rete Vetto-Castelnovo Monti, in collaborazione con le colleghe Eleonora Ferretti, Laura Magnani, Micaela Rossetti e visiterà in ambulatorio su appuntamento da prenotare al numero di cellulare 389 1306637. La direzione del Distretto di Castelnovo Monti augura al dottor Pedrazzoli il meglio per la meritata quiescenza e formula alla dottoressa Rozek gli auspici per una carriera ricca di soddisfazioni, in linea con quella del suo predecessore.

Settimo Baisi